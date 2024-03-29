自投羅網！女子目擊肇逃報案 反被查出通緝犯身分

剛洗完頭的39歲楊女，目擊肇逃車禍報案，善化員警卻發現她是通緝犯，當場逮捕。（民眾提供）

2024/03/29 23:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化區楊姓女子今天目擊肇事逃逸而報案，警方到場查無異狀，回撥報案電話確認時，意外發現前方有名頭包毛巾的女子在講電話，研判是報案人上前詢問，意外查出她是毒品通緝犯，當場逮捕。

善化分局茄拔派出所副所長陳啓章、警員黃博凱，今天執行巡邏勤務時接獲民眾報案，台1線與市道178線路口有肇事逃逸車禍案件，隨即趕往查看，卻沒有任何發現。

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警員回撥報案電話再次確認，對方表示為路過發現，通話過程中，陳啟章看到現場附近騎樓，有名頭包毛巾的女子也在講電話，研判應是報案人。

但陳啓章發現該女子不時轉頭往回看，且神色慌張，上前詢問，並要她留下報案人資料，她則提到剛洗好頭髮，出來抽根菸看到肇逃而報案，不必留資料。

陳啟章以耐心懇切的態度問到該女子資料，當場以小電腦查詢，得知她因毒品案被通緝中，當場將其逮捕。

據了解，39歲楊女辯稱未住於台中戶籍地，因此未收到法院通知出庭應訊的文書，不知已被通緝。

善化警分局長陳俊凱提醒，民眾如因刑案被通知到庭偵查或執行刑罰，應依限到庭（案），期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院通知變更，避免落得通緝身分。陳俊凱也強調，警方會持續查緝此類對象及不法，以維社會秩序與安寧。

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