台中地區檢察大樓今天動土 工程經費34.4億元

法務部長蔡清祥（圖中）主持動土典禮的祭典，祭祀的貢品還有象徵工程順利的「乖乖」（右下）。（記者張瑞楨攝）

2024/03/27 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署、台中高等檢察署台中檢察分署（台中高分檢）的辦公大樓（台中司法大廈），20年前即不敷使用，曾有上百名書記官擠在贓物庫辦公，以及檢察官辦公室四面無窗，自己畫窗戶藍天的趣事，甚至因隔間狹小簡陋，被嘲諷「宛如私娼寮」，歷經10多年努力，新辦公大樓於今天動土。

法務部長蔡清祥強調，他感謝行政院與台中市長盧秀燕、台中市政府的幫忙，盧秀燕也說，她以前在電視台，當採訪主任時跑新聞時，就感受到辦公廳舍的不足，希望新大樓工程順利，竣工後「案件減少，社會和諧」。

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台中地檢署指出，此大樓位於以前的台中監獄舊址，鄰近中區的歷史建築群，包括台中刑務所官舍群（國家漫畫博物館）、刑務所演武場，以及朝陽街日式宿舍群，是台灣現有日治時期刑務所（司法機關）系統中，保存最為完整的建築群體，因此大樓的整體規劃，秉持著通透開放理念，將建物計劃呈現左右對稱的立面，揉合現代與復古的風格，並且充分綠化，形塑具有文藝氣息的廊道，營造出舒適的司法園區意象。

蔡清祥致詞說，他於2018年（民國107年）擔任部長後，到台中地檢署的舊辦公室視察，看到裡面的卷宗堆積如山、廳舍老舊，上百名書記官擠在贓物庫辦公，以及檢察官辦公室四面無窗，自己畫窗戶藍天的趣事， 遂加緊規劃新大樓，卻又遇到通貨膨脹，原物料上漲，導致原有預算額度不足，無廠商投標，終於在行政院的支持下，經過2次的追加預算，此大樓終能動土，是地下2層地上9層的建築物，總樓地板面積為4萬5515平方公尺，工程建造經費達34.4億元，他很感謝行政院的協助。

他進一步強調，新大樓位於歷史建築區，建築要融合歷史意向，還要進行交通評估，預計2027年竣工，他很感謝台中市長盧秀燕與市府的幫忙，也希望大樓順利完工，給檢察同仁、民眾有舒適、寬廣且優質辦公、洽公環境，提供更優質的司法服務，贏得國人對檢察司法之信賴，期許台中高分檢署與台中地檢的檢察同仁，肩負檢察精神的使命，讓這座新大樓將成為台中地區摘奸發伏、履行使命的新意象。

法務部長蔡清祥（圖中）與台中市長盧秀燕（圖右），主持台中地區檢察大樓的動土典禮。（記者張瑞楨攝）

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