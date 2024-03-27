桃園警匪槍擊案 22歲蔡姓警員中彈仍開槍還擊報警政署破格升遷

針對蔡姓警員中槍倒地仍開槍還擊，桃園市長張善政於市政會議，指示警察局報警政署爭取破格升遷。（記者謝武雄攝）

2024/03/27 12:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市桃園區23日深夜發生警匪槍擊案，11名員警參與圍捕，與持槍的楊姓男子展開追逐，其中22歲埔子派出所蔡姓警員左肩中彈倒地後仍開槍還擊，英勇行為博得各界好評，桃園市長張善政今在市政會議除表揚11位員警外，也要求警察局針對蔡姓警員英勇事蹟，報警政署爭取破格升遷。

張善政表示，蔡姓警員送往林口長庚醫院開刀取出子彈後已無大礙，昨天出院回台中老家休息幾天，至於當天警匪槍戰，現場總共開了100多槍，激烈情況可想而知，所以當天參與圍捕的11名警員都給與獎勵，至於蔡姓警員即使受傷，仍奮勇開槍，也請警察局報警政署，爭取破格升遷。

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張善政也提到，楊姓男子是不滿警察局之前查獲他持有非法改造槍枝，加上最近嚴格取締才心生不滿，事實上，這也把可能造成社會危害事先引爆，而警察局今年至今已查獲20起非法槍械案，將近是去年同期7起的3倍，消除社會治安潛在危險因子。

張善政也提到，之前發生歹徒開車撞派出所，如今又有歹徒持槍掃射派出所，也請警察局針對各派出所，比較脆弱、容易造成傷害地點進行補強，提供警員更安全的環境。

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