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首頁　>　社會

台東婦人駕車自撞路燈 2人受傷

台東老婦駕車自撞路邊路燈。（記者黃明堂翻攝）

台東老婦駕車自撞路邊路燈。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/25 11:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東警分局今天早上接獲報案，台東市更生路1211號發生轎車自撞路邊路燈交通事故。經初步調查，66歲鄭姓女子駕駛自小客車沿更生路西向東往市區方向行駛，駕駛稱因一時恍神自撞路邊路燈。

警方通報119到場救治，鄭女下巴擦挫傷，乘客41歲董男胸部擦挫傷，均無大礙，現場實施酒測，酒測值為0。

台東警分局呼籲民眾，如駕駛車輛前有疲勞情形，務必於路旁先行休息，切勿疲勞駕駛，以維自身安全。

台東老婦駕車自撞路邊路燈。（記者黃明堂翻攝）

台東老婦駕車自撞路邊路燈。（記者黃明堂翻攝）

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