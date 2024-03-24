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宵小入侵？街坊騷動中警尋回機車 天兵大叔老婆也搖頭

警方協助張男在彩券行前找回機車。（警方提供）

警方協助張男在彩券行前找回機車。（警方提供）

2024/03/24 19:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓大叔昨天在習慣的停放處遍尋不著機車，懷疑遭竊焦急找來警方求助，更引起街坊鄰居一陣騷動，然經過員警縝密推理與積極協尋，迅速在其住家附近的彩券行前尋獲機車，張男親回現場才拾回前天記憶，除對自己天兵行徑十分不好意思，連妻子也忍不住搖頭：「有夠天欸！」

台中市第三分局健康派出所巡佐林勝助、警員黃思華昨上午獲報，南區美村路附近有民眾機車不見需要協助，55歲張男帶著員警到平時固定的停車處說，該處位於社區巷弄內未營業的市場地，前一天中午還曾和太太騎車到大里拜拜，十分篤定回家後便未再使用機車，但當天一早準備出門就發現機車不翼而飛，恐怕是遭宵小覬覦了。

此時巷弄內住戶聽聞鄰居遺失機車，也引起一陣譁然，由於該處沒有監視器，員警便帶著張姓夫妻返回派出所進一步調閱相關畫面。員警兵分兩路，一面陪同查看監視器畫面，另名員警則繼續在張男住家周邊尋找機車，果然不到半小時就在距住處不到200公尺彩券行前尋獲。

張男見到愛車頓時醒悟，想起前一天拜拜後，曾出門幫太太至超商存款，接著又到旁邊彩券行購買彩券，完全忘記騎車前來，自然而然地步行返家，對於自己迷糊十分不好意思，而妻子對於丈夫引起騷動的誇張行徑，也忍不住念了句：「有夠天欸！」

警方表示，民眾找不到車子停放處時有所聞，當下往往焦慮不安無法冷靜回想，建議民眾停車後，可隨手拍下愛車停放位置，倘若真的找不到愛車時，有個線索能夠按圖索驥，才不會為了找尋愛車，浪費寶貴時間和精力。

張男對自己的迷糊也感到不好意思。（警方提供）

張男對自己的迷糊也感到不好意思。（警方提供）

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