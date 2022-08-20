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    找1輛機車出動11警 女講師願用「性教育」回報

    性教育講師、性諮詢師蔡佳蓉說，她共坐了3趟警車、出動11位警察，讓她在3小時內找到失竊的機車。（記者王捷攝）

    性教育講師、性諮詢師蔡佳蓉說，她共坐了3趟警車、出動11位警察，讓她在3小時內找到失竊的機車。（記者王捷攝）

    2022/08/20 22:43

    〔記者王捷／台南報導〕性教育講師蔡佳蓉在19日深夜發現的機車被偷了，她先去火車站的警所報案，一路從勘查、做筆錄、採指紋、最後順利找機車，直到20日凌晨還有警員開車送她回家，一共有11位警察出勤，讓她覺得實在有夠暖，她表示如果有警方有性教育需求，可以找她幫忙，例如最近暑假很多青少女被騙傳裸照、用APP援交，這方面的議題，她可以協助警方宣導，回報警方幫她找回機車。

    由於監視器密度高，現在機車竊案已經很少發生，所以一有機車失竊警方就很緊張，且會盡全力找出失車；19日蔡佳蓉前往高雄參加講座，機車停在火車站附近的騎樓，晚上回來時發現自己鑰匙忘了拔，機車還被偷走了，所以就近走到火車站附近的警所報案，但警所的警員表示她停車的地點，是在其他警所的轄區，因此2位警員陪她前往停車地點，等候轄區警所的另外兩位警員接手協助。

    蔡佳蓉後來前另一間警所作筆錄，又有2人幫她調監視器找機車，到了深夜終於傳出好消息，她的機車被棄置在一處停車場外，等採證警員來採完證據後，因為沒鑰匙把車騎走，警員說服她把車牽到鄰近的第三間派出所放置，隔天再來牽。

    把機車推到派出所後，蔡佳蓉已經滿身汗，但鑑識警員又問她要不要到分局做完指紋、DNA採集，用來排除機車上的證據，查出車上陌生的指紋與DNA，所以又被載去分局做了指紋、DNA採集，之後警方得知她沒車可以回家，又把她安全送到家。

    蔡佳蓉算了一算她這次坐了三次警車，共有11位警察協助她找回機車，開心之餘也表示，如果未來警方需要她幫忙，也願意協助警方。

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