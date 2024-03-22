女騎士鬼切蛇行引公憤！慘被老外巴頭辱罵

女騎士剪線鬼切超車之後，又一路扭來扭去蛇行。（警方提供）

2024/03/22 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名機車男騎士行經北區時，驚見一名女騎士危險駕駛，高速行駛且不打方向燈剪線超車（俗稱鬼切），之後還一路扭來扭去蛇行，這名男騎士想趁等紅燈時提醒她危險，卻沒想到她的行為引發公憤，一名老外搶在男騎士之前，用中英文夾雜怒罵「太危險了，One More Time，FXXX You（再一次，X你）」，還出手推女騎士，伸手拍打女騎士的安全帽，這段影片引發熱議。

中市警局二分局今天（22日）出面說明，指女騎士已違規，歡迎提出檢舉。

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二分局指出，警方執行網路巡邏，發現有民眾在「翻轉東台灣交通違規2.0影音平台」的臉書平台，貼出一段影片，案發時間不詳，位置是中市北區漢口路近文昌東一街路段，影片看到一名女騎士，騎機車連續變換車道，卻未打方向燈，也沒有與其他車輛保持安全距離，於停等紅燈時，遭一名外籍男子騎機車大聲斥責其危險駕車行為，女騎士疑似渾然不知自己錯在哪裡，此影片引發網友熱議。

警方強調，違規女騎士的車牌已遭遮掩，故無法據此逕行舉發，但女騎士的駕車行為，從影片顯示有多項違規，包括「變換車道未打方向燈」（如有蛇行，則是違反道路交通管理處罰條例第43條，可處3000至3萬6000元罰鍰）、「在前行車之右側超車」，或「超車時未保持適當之間隔」，或「未行至安全距離即行駛入原行路線」，警方建議民眾，檢據相關資料上網舉發，以維護其他用路人安全。

至於上述影片，是一名男性騎士的行車記錄器拍攝，可見女騎士高速超車，沒打方向燈就變換到男騎士前方車道（俗稱剪線或鬼切），之後又一路蛇行，等候紅燈時，男騎士想勸女騎士，「這簡直是謀殺」，不料，卻有一名騎機車老外先發飆，用中文怒斥「妳知道我在說什麼，太危險了」，還猛罵女騎士英文髒話，女騎士否認危險駕駛，老外更是氣得出手巴頭，用力推女騎士，男騎士強調自己反對暴力，只是做個紀錄，希望大家守規矩，都能平安回家。

上述影片位於臉書「翻轉東台灣交通違規2.0影音平台」，網址https://www.facebook.com/reel/1166616528112648

女騎士等候紅燈時，男騎士（圖右下）與老外（圖左上）爆氣指責女騎士危險駕駛。（警方提供）

女騎士否認自己危險駕駛，老外（圖左上）氣得猛推女騎士。（警方提供）

女騎士堅稱自己沒有蛇行等行徑，也不認為自己有錯，老外（圖左上）氣得巴頭拍打安全帽。（警方提供）

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