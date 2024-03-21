虧大！放沖天炮趕鳥燒了工廠 農民判賠179萬

高雄張姓農民放沖天炮趕鳥，不慎引發工廠火警判賠179萬元。田間麻雀示意圖，非當事人農田。（資料照，記者黃明堂攝）

2024/03/21 10:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市張姓農民放沖天炮驅趕農田上空徘徊的麻雀，結果其中一發射偏了飛進隔壁工廠，引燃貨車上的塑膠袋，導致車上除鏽油高溫爆炸，造成貨車上的水刀機毀損；工廠蘇姓老闆提告求償，法官判張姓農民應賠179萬元。

判決指出，2022年4月14日下午，張姓農民花了50元買了一包30支的沖天炮，在自家農田放炮驅趕麻雀，結果其中一發沖天炮飛往隔壁工廠，不到1分鐘，工廠冒出濃煙並伴隨爆炸聲響，蘇姓老闆趕回工廠，發現市價高達2百多萬的水刀機已被燒毀。

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檢警介人調查後，認定張姓農民施放煙火不慎導致火警，依公共危險罪起訴後，高雄地院依過失以爆裂物炸燬他人所有之貨車及車上水刀機，致生公共危險罪，判拘役40天，得易科罰金。蘇姓老闆另提民事求償，要求張姓農民賠389萬餘元。

高雄地院民事庭審理時，張姓農民坦承放沖天炮趕鳥，但辯稱是當天下午1點半放炮，火警是2點多才發生，工廠失火與他無關，不認為自己應該賠錢；但法官調閱現場監視器畫面，發現張男是在火警當天2點半左右放炮，不到1分鐘工廠就傳山火警，因此認定工廠起火與他有關，並根據相關財損單據，判張男應賠179萬元，可上訴。

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