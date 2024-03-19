創近年新低！檢察官申轉法官 斷崖式下墜剩12人

法務部今年收到12名檢察官申請轉任法官。（記者吳政峰攝）

2024/03/19 20:16

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官與法官雖然系出同門，合考合訓，但分發後的工作內容卻相去甚遠，院檢所提供的資源亦有別，使得每年均有20、30名檢察官嚮往審判，申請轉任法官，但此趨勢今年出現斷崖式的下墜，只剩下12檢申轉，不只相較於去年的25人打了對折，更是「法官檢察官互調辦法」廢止後的新低，引發法界議論。

檢察官與法官都是經過司法官特考、於司法官學院受訓兩年的正期班，等到結訓前才會選填志願決定要去檢或院，過去認為此合考合訓制度的基礎教育所教出來的學員本職學能大同小異，檢察官跟法官依據「法官檢察官互調辦法」可請求互調，只要法務部或司法院的人事審議會通過即可。

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但在「法官法」施行後，「法官檢察官互調辦法」2012年廢止，改由「法官遴選辦法」取代，檢察官跟法官雖然仍可申請互轉，但須透過有外部委員組成的遴選委員會「擇優遴選」，不再由司法院或法務部內部自行決定。

雖然門檻變得較嚴苛，但院檢的資源差異、工作性質等多重因素，每年仍有20到30名檢察官希望轉換跑道至審判，申轉法官，從近10年的資料來看，2015年有30檢申轉，15人獲准，2022年也有25檢申轉，15人通過，但今年人數突呈斷崖式的下墜，只剩12人申轉。

今年申轉的12人分為台北地檢署檢察官黃耀賢與黃思源、士林地檢署檢察官卓巧琦、新北地檢署檢察官宋有容與徐綱廷及試署檢察官朱曉群、桃園地檢署檢察官高健祐、新竹地檢署檢察官陳郁仁、台中地檢署試署檢察官王宥棠、南投地檢署檢察官黃淑美、台南地檢署檢察官洪欣昇、高雄地檢署檢察官楊景婷，其中黃思源和洪欣昇曾當過警察。

由於申轉人數比去年少了一半，司法院與法務部高層均大感意外，檢方人士分析，或許與檢察官工作環境逐漸改善有關，人力面是爭取員額，6年核增897人，迄至2025年檢察機關員額將達6613人；繼2023年爭取100名檢察官助理後，今年爭取增聘150名檢助，且推動修正法院組織法，讓檢助法制化、常態化。

制度面為推動全國被告總歸戶計畫，把詐欺被害人歸戶至被告戶籍地警察統一調查移送，以利有效處理；另外修正洗錢防制法，限制或關閉人頭帳戶，減少詐欺案件。

主任秘書繆卓然也成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」，推行「立案審查中心」及「試行調解中心」；改革再議制度；頒佈不起訴處分書簡化格式；偵查中運用調解、修復式司法、醫療調處制度；推行輕微案件內勤人犯以遠距視訊解送；精簡查扣字分案及結案規定；發展檢察官AI智慧輔助系統。

部長蔡清祥則規劃擴遷建檢察機關，高檢、北檢、士檢、中檢、彰檢、金檢等多個機關的老舊建物陸續開始或預備整建，並爭取三官營區做為新建用地，完善檢察官辦公環境。

法界認為，除了檢察機關工作環境的改善，法官的工作負擔日益加重，工作內容較為靜態，不易與外交來往，亦是申請轉任要考量的因素。不過，雖然檢轉院的人數腰斬，但法官申轉檢察官的人數仍寥寥無幾，每年多在掛蛋到1人之間，可見法官要從靜態的審判轉到動態的偵查，挑戰不小，心裡仍非常躊躇。

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