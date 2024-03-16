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與拱天宮合作！看苗警反詐短片 有機會抽中「粉紅超跑小神轎」

苗栗縣警局推出反詐騙宣導短片，填問卷就有機會抽中「粉紅超跑小神轎」。（苗栗縣警局提供）

苗栗縣警局推出反詐騙宣導短片，填問卷就有機會抽中「粉紅超跑小神轎」。（苗栗縣警局提供）

2024/03/16 18:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局為提高民眾「識詐」知能，今（16日）推出求職防詐及假投資反詐騙宣導短片，縣警局這次還與通霄鎮拱天宮管理委員會合作，製作媽祖粉紅超跑限量小神轎，填問卷即可抽粉紅超跑小神轎，抽中者好運加倍。

苗栗縣警局指出，希望透過反詐影片引發共鳴，強化防詐概念，這次與拱天宮管理委員合作製作媽祖粉紅超跑限量小神轎，是等比例縮小，每一頂都有獨立編號，倍增收藏價值，只要完成3個步驟，就能參加抽獎，獲得限量小神轎。

第一個步驟就是按讚+追蹤 FB「苗栗縣警察局粉絲團」，第二步驟要分享貼文並留言標註兩位朋友「一起來看影片抽粉紅超跑」，最後一步就是進入問卷網頁回答問題，還要全部答對。只要看完求職防詐及假投資防詐影片，問卷答案都在影片中，將在26日當天上午10點線上直播抽獎，抽出媽祖粉紅超跑小神轎共10名，小神轎特別經過拱天宮官方「過爐」及加蓋印信加持，抽中者好運加倍！

苗栗縣警局指出，第一部「求職反詐騙」影片已經上線，第二部「假投資詐騙」影片將於17日下午1點上線，並同時公告抽獎活動方式。

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