為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

趙少康被告發違反「政媒雙棲」選副總統 北檢傳喚告發人

趙少康（右）受訪說，他參選請假又辭職，超越法律規定，被林憲同告簡直莫名其妙。（資料照）

趙少康（右）受訪說，他參選請假又辭職，超越法律規定，被林憲同告簡直莫名其妙。（資料照）

2024/03/15 12:07

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康於敗選後，回歸中廣及主持政論節目；律師林憲同指控，趙明知會落選挾媒參選，違反「政媒雙棲」法治倫理，為此向台北地檢署告發趙少康，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法之詐欺背信罪。北檢由國安專組檢察官分案後，趙少康被列為他字案被告，檢方今早首度以告發人身分傳喚林憲同，庭訊10分鐘結束。

今早10時許，林憲同以告發人身分赴北檢出庭，庭訊至10時30分結束。林憲同庭訊後受訪表示，他告發趙少康涉犯總統副總統選罷法之詐欺背信罪以後，趙少康公然在媒體上說他濫訟、亂訟等諸多批評字眼，他將另外蒐證，加告趙少康涉嫌誹謗等數罪。

林憲同指控，趙少康登記參選副總統，涉有「違反總統副總統選罷法制之政媒雙棲」；趙少康推遲到今年1月才依其公開承諾辭任中廣董事長，涉有悖逆台灣民主社會之法治倫理。

林憲同在刑事陳訴狀中提及，「政媒雙棲」應增列成為不適格參選國家領導人之消極要件，國民黨在本次總統大選程序中，不能督飭趙少康依其對台灣社會的承諾，即應該在登記參選後儘早辭任中廣董事長，卻在媒體廣泛報導之後才於今年1月辭任中廣董事長職務。

針對林憲同的告發，趙少康日前也向媒體回應，指林憲同告他，簡直是莫名其妙，他參選前已向中廣請假，沒有法律寫他應請假，後來也辭去中廣董事長暨總經理，從來沒有申請回復，NCC也證實此事；法律從沒規定請假和辭職，而他都做了，他辭去中廣董事長後，也沒介入社務，那要告什麼？什麼叫辭的太慢？法律也辭都不必辭，什麼叫快慢？林憲同連這都搞不清楚，何必當律師？

趙少康還提及，林憲同指他不應恢復主持工作，那請問他要做什麼？簡直啼笑皆非，這是他謀生的工作，難道林要給他主持費嗎？這就是濫訟、亂訟，有政治立場的普通人就算了，但他是一個律師，法律界應該要檢討。

律師林憲同。（資料照）

律師林憲同。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
參選太晚辭中廣董座挨告詐欺 趙少康：什麼叫快慢 律師林憲同搞不清楚？
2024/03/11 20:27

參選太晚辭中廣董座挨告詐欺 趙少康：什麼叫快慢 律師林憲同搞不清楚？
中廣設「康新聞」 立委：踢爆才下架
2024/01/04 05:30

中廣設「康新聞」 立委：踢爆才下架

皮膚病也可能致命！治療GPP露曙光
林憲同質疑趙「三中案」帶罪參選 籲用選票讓他落選又失業
2023/12/07 16:57

林憲同質疑趙「三中案」帶罪參選 籲用選票讓他落選又失業
拒辭中廣董座 趙少康：民進黨才政媒勾結
2023/11/26 05:30

拒辭中廣董座 趙少康：民進黨才政媒勾結

淡海地王有感建築 全部訂製付款
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播