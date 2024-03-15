抓學童頭髮前後搖7下......補習班師辯「在玩」 法院判決曝

補習班蔡師被控抓學童頭髮且前後快速搖晃7下，蔡師雖辯稱是「在玩」仍未被採信，最高法院維持歷審見解，依法判蔡師拘役50日、得易科罰金5萬元，全案定讞。圖非當事人。（情境照）

2024/03/15 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕台南某補習班蔡姓老師4年前在一名國小學童檢討考卷時，用右手抓住其頭髮且前後快速搖晃7下，學童因而掙扎並大叫，蔡師這才鬆手放開。最高法院維持歷審見解，拒絕採信蔡師自稱「在玩」的說法，依成年人故意對兒童犯強制罪判處拘役50日、得易科罰金5萬元，全案定讞。

全案發生在2020年4月18日中午12時許，蔡師被控檢討考卷時用右手朝考卷指點筆畫後，再要求學童往前，見學童慢慢靠近，蔡師用右手抓住其頭髮再前後快速搖晃7下。

請繼續往下閱讀...

被嚇到的學童因而表情掙扎並大叫，蔡師這才鬆手放開；後來學童與父親報案，蔡師被檢察官起訴。

法院審理時，蔡師辯稱，當下在檢討考卷，自己有跟學童玩，有拉一下頭髮而以，且師生平常都會玩一下，沒有抓得很大力；其律師也說，學童當時臉上仍有笑容，周圍小朋友也是開心的模樣，可知氣氛輕鬆、愉快，替蔡師否認強制犯意。

一審台南地院、二審台南高分院均指，學童在警詢及檢察官偵查時均證稱，當下正在檢討國語考卷，有錯的會被處罰，其他學童都是被彈額頭，蔡師卻一直抓住他的頭髮並大力搖晃。

一、二審發現，本案學童靠近蔡師的過程中，確實有舉起雙手呈現防禦頭部的狀態，顯見學童說自己因過去經驗而預感蔡師即將收手抓其頭髮，合理可信。

再者，蔡師以右手抓住學童頭髮且前後快速搖晃7下，學童因而表情掙扎並大叫，一、二審認定蔡師出手力道並不輕，故學童證稱蔡師因為考卷錯誤而進行處罰，核屬有據。

一、二審考量蔡師未以理性方式進行課業指導，而影響學童的身心發展，並審酌蔡師否認犯行，依成年人故意對兒童犯強制罪50日、得易科罰金5萬。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法