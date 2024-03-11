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安親班老師被控體罰2童挨罰25萬 抗罰敗訴

安親班老師被控體罰兩名學童而挨罰25萬元；北高行認為裁罰沒有問題，決定判老師敗訴。（資料照）

安親班老師被控體罰兩名學童而挨罰25萬元；北高行認為裁罰沒有問題，決定判老師敗訴。（資料照）

2024/03/11 14:23

〔記者溫于德／台北報導〕3年前一名服務於桃園某間未立案安親班的老師，被通報拿木棍打學童，甚至賞巴掌還拉頭髮去撞牆，老師後來被認定違反兒童及少年福利與權益保障法而挨罰25萬元；然老師不服而提告，台北高等行政法院指裁罰沒有問題，判老師敗訴。

據悉，本案老師曾在2017年經營幼兒園時，因毆打幼童成傷而挨罰6萬元。2021年4月老師改在安親班任職時，見A學童寫字不工整，竟拿持木棍責打雙手心共30下、並掌摑左右臉頰，導致A學童臉頰紅腫，另名B學童則因寫錯作業而被拿筆打手心多下。

除此之外，老師還被通報見A學童成績未達標，決定強拉及拉扯其頭髮撞牆、徒手責打嘴巴。後經校方通報及社工訪視，老師被桃園市政府認定違法，挨罰25萬元同時公布姓名。

但老師否認有動手責罰A學童，並指A學童的傷勢是下機車時撞到後照鏡所致，且學童慣性說謊、時常破壞家具，甚至有去抓魚、跳進魚塘等。

老師也強調，B學童會拿筆戳其他學童的手臂，自己才拿鉛筆打B學童的手心，讓B學童體認到鉛筆也會傷人，並不是因為B學童寫錯作業才處罰；故應撤銷對她的裁罰。

北高行審理時，A學童的阿嬤證稱，她曾發現孫子的嘴唇紅腫，手臂也有受傷，另孫子也跟她說，老師會用聯絡簿打嘴巴，因此她曾請老師不要再打孫子。

北高行最後依兩名學童家長、社工的說法配合調查報告，認定老師對兩名學童體罰成傷，並考量桃市府對老師裁罰25萬元沒有問題，判老師敗訴。可上訴。

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