不滿借2萬要先扣1成手續費 男竟持槍搶劫放款業者

警方於案發後5小時，在九如四路逮到涉嫌持槍搶劫的林男。（民眾提供）

2024/03/12 14:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕缺錢的53歲林姓男子，想向曾姓放款業者借2萬，卻因不滿要先被扣2000元手續費，竟於昨夜在高雄市鼓山區當街持槍行搶曾男，不但搶走對方身上6、7萬現金與手機、平板等財物，連車子也一併開走，警方獲報於今晨逮捕林嫌，並起出作案用的手槍及子彈。

林男落網後向警方承認犯案，供稱因欠錢才鋌而走險，搶來的錢多數已拿去還債，警詢後，將全案依強盜、槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

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據了解，嫌犯林男向經營個人借貸的27歲曾男借款2萬元，雙方約定昨夜10時在高市青海路面交，過程中，疑因林男不滿借2萬元卻要先被扣除2000元做為手續費，2人起了爭執，林男憤而持槍恐嚇曾男下車，林男搶走對方身上現金約6、7萬元與4支手機、1台平板後，還將曾男的轎車開走。

高雄市警方獲報連夜偵辦，兵分多路調閱監視器及運用科技偵查，釐清林男將搶來的轎車棄置在苓雅區，再改搭計程車、機車，想躲避警方追緝。

但警方仍掌握林男行蹤，今天凌晨3點左右，在九如四路一處巷弄內逮捕在外徘徊的林男，從他身上查扣改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5090元、手機5支、平板1台及做案用的背包等。

警方查扣改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5090元、手機5支、平板1台及做案用的背包等。（民眾提供）

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