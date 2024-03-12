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「玉山後四峰」夫妻搜救8天驚傳噩耗 登山協會群友悲慟

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山失聯，今證實遇難。（取自家屬臉書）

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山失聯，今證實遇難。（取自家屬臉書）

2024/03/12 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益與妻子王明麗兩人日前攀爬玉山，山友連2夜發現夫妻倆遲未返回山屋，懷疑失聯報案，家屬也焦急發文希望山友們可以提供線索搜救，但經連日搜救今天傳出噩耗，今日上午警消於失蹤第10天，找到夫妻倆，惟2人已明顯死亡，遇難過程還有待進一步釐清。

家屬在臉書社團「登山借問站」PO文表示，張忠益與王明麗2人於3月2日出發，安排於3月3日從圓峰山屋、玉山南峰三叉峰、東小南山、鹿山，最後回到圓峰山屋，卻在2日後就失聯，期間有山友在南玉山的岔路上發現遺落登山杖，擔心是墜崖，希望山友們可以提供線索搜救。

但不幸消息仍在今天傳出，該登山協會群組中證實，夫妻倆已遇難，表示搜救人員在環境惡劣的山中尋找了8日，他們穿越險峻的山谷，攀爬陡峭的山峰，每一次呼喊都充滿了對生命的渴望和對失蹤者的擔憂。當他們最終在玉山南峰山谷中發現了會長與夫人賢伉儷的遺體時，心中的悲痛難以言表。

他們默默地為這對英勇的伉儷默哀，為他們的生命旅程畫上了一個悲壯的句號，在這個悲痛的時刻，我們也要感謝那些無私奉獻的搜救人員，以及社會四方為此事件聯繫、投入的各項資源人力，他們在山上堅守了數日，用行動為我們樹立了生命的尊嚴和救援的榜樣，雖然結果並非我們所願，但他們的努力和付出將永遠銘記在我們的心中。

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