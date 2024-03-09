登玉山失聯5天張忠益夫婦 不畏冷氣團最外圍地毯式搜救無所獲

冷氣團來襲，玉山國家公園管理處及高雄消防局聯合搜救人員，在被冰霜覆蓋的冰冷山區中搜尋失聯山友張忠益夫婦的下落。（圖由玉管處提供）

2024/03/09 10:25

〔記者謝介裕／南投報導〕今（9）日是週六休假日，加上冷氣團到來，天氣又變得冷颼颼，惟玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）與高雄市消防局（簡稱高消）組成的聯合搜救人員，依舊冒著冰點低溫在高山中搜尋失聯的台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益及王明麗夫婦，可惜仍無所獲。

今日一早6點，玉管處搜救人員便前往玉山園區圓峰山屋與高雄市消防局搜救人員集結，經交換意見後，一組人馬在圓峰附近搜尋，另一組人馬則在塔塔加登山口與排雲山莊之間山域搜尋。

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玉管處副處長邦卡兒．海放南指出，據登山入園資料顯示，張忠益夫婦於本月2日在玉山圓峰山屋住宿、3日要爬鹿山、東小南山、玉山南峰，4日爬南玉山，完成「玉山後四峰」行程後就下山。

惟5日接獲山友通報，指從3日以後就沒看到其夫婦回到山屋，玉管處及高消搜救人員便從玉山南峰三叉峰發現疑似張妻登山杖附近山域為中心點，由內往外呈幅射狀方式搜尋，因前4天包括鹿山、東小南山、玉山南峰均已來回尋找多遍，但仍未發現其蹤影，今天便鎖定最外圍山域進行地毯式搜尋。

玉管處說，因冷氣團來襲，山上天氣變得更不穩定，除了經常被白茫茫的濃霧籠罩，致能見度變低外，步道也都是結冰結霜變得更加濕滑，更增添搜尋的困難度，但搜救人員不會氣餒，也希望老天爺幫幫忙，讓天氣轉晴變好，以利空勤直昇機協助在視野更廣闊的空中俯瞰搜尋，期盼早日能有好消息傳出。

冷氣團來襲，玉山國家公園管理處及高雄消防局聯合搜救人員，在被冰霜覆蓋的冰冷山區中搜尋失聯山友張忠益夫婦的下落。（圖由玉管處提供）

冷氣團來襲，玉山國家公園內連指示牌也被冰霜覆蓋，更凸顯搜尋失聯山友張忠益夫婦的困難度。（圖由玉管處提供）

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