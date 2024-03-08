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「玉山後四峰」夫妻失聯4天 鹿山、南玉山分頭搜索尚無所獲

逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫妻檔，登「玉山後四峰」失聯4天，玉管處人員前往鹿山一處可疑的帳篷帆布處所找尋，但仍無所獲。（玉管處提供）

逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫妻檔，登「玉山後四峰」失聯4天，玉管處人員前往鹿山一處可疑的帳篷帆布處所找尋，但仍無所獲。（玉管處提供）

2024/03/08 18:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕來自台中的逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益、王明麗夫妻檔，本月攀登「玉山後四峰」疑在3日遲歸失聯，玉山國家公園管理處人員今重回鹿山，搜尋疑似山友遺留帳篷帆布，惟到場並未發現失聯者，高雄市消防局人員則到南玉山找尋，但直到下撤尚無好消息傳出。

玉管處表示，「玉山後四峰」為鹿山、東小南山、玉山南峰，以及南玉山，5日接獲失聯通報，就先到夫妻住宿的圓峰山屋確認情況，6日則沿著步道往鹿山、東小南山、玉山南峰找尋，當時在鹿山下方曾發現一處帳篷帆布，但礙於夜色路況未能前往確認。

昨（7日）則集中在發現張妻登山杖的玉山南峰三叉峰找尋，雖下切並擴大搜索，但一整天仍無所獲，今則與高雄市消防局分工，由消防人員前往南玉山，管理處人員則重回鹿山確認帳篷帆布情況。

今到達鹿山就在帳篷帆布處下切搜索，但都找不到可疑的失聯人員，消防人員則前往南玉山，惟山區低溫步道滿是霧淞，加上強風濃霧增加搜救難度，直到撤退都沒有好消息傳出。

玉管處說，原本今天雨停打算請求空勤直升機空勘協助，但山區天氣惡劣無發出勤，消防後續也將增派人員上山，盼明天天氣轉穩，能透過陸空搭配搜索，儘早尋獲失聯者。

逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫妻檔，登「玉山後四峰」失聯4天，玉管處人員重回鹿山搜索仍無所獲。（玉管處提供）

逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫妻檔，登「玉山後四峰」失聯4天，玉管處人員重回鹿山搜索仍無所獲。（玉管處提供）

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