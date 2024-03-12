醉漢打議員助理還襲警 認罪協商後反控遭私刑、吃案

新北市黃姓醉漢無故打傷議員助理、攻擊到場處理員警、打壞密錄器被起訴、認罪協商；竟反控警方吃案，全被警方打臉。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/12 11:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子酒醉後在超商與素不相識的某議員左姓助理口角，更恐嚇、打傷對方，警方到場約制時，黃嫌攻擊員警、砸壞密錄器，警方依傷害、妨害公務及毀損罪嫌送辦並起訴；但黃嫌仍向周刊投訴，指稱警方恐嚇「要弄死他」、遭警踩腳鐐受傷、警方偏頗、吃案等情事，但全被警方打臉，表示全案已由新北法院審理中。

警方調查，37歲黃姓男子去年3月20日晚間7時於三重正義南路一處超商前，無故打傷左姓男子，警方到場黃嫌也攻擊員警、砸毀員警微型攝影機，警方依法送辦，黃嫌去年6月2日被新北地院起訴，2月29日地院開庭，認罪協商。

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但黃嫌仍指控三重警方執勤過當，私刑傷人，未將黃男提告員警傷害、恐嚇案件移送新北地檢，三重警方調查後，澄清全為子虛烏有。

三重警分局副分局長施嘉文表示，黃嫌去年3月20日涉案，大同所當時以傷害、妨害公務及毀損罪逮捕，隔天移送新北地檢署偵辦，被檢方起訴，目前由新北法院審理；針對黃男指控警察執勤過當、私刑傷人部分，分局督察組調查後，針對黃男指控在大同所製作筆錄期間，被大同所夏姓員警以言詞「我要弄死你」恐嚇等情，調查人員調閱駐地監視器、訪談在場人，均未發現。

另黃嫌陳指上救護車時，遭員警踩到腳鐐受傷，調查人員調閱駐地監視器，發現夏員陪黃嫌走出派出所，後續上救護車即無畫面，但查黃男自遭逮捕及入所，情緒皆相當激動，不斷抵抗逮捕及搖晃戒具，諸多原因導致其腳部受傷。

黃嫌指控當天左姓被害人先動手推他，警方疑似偏頗，經檢視到場員警密錄器畫面，沒發現左男動手推擠黃男，只有左男揮動右手要中斷黃男談話；黃男在今年1月初到大同所提告左男傷害等情，雖告訴權逾6個月，三重分局偵查隊仍將該案移送新北地方檢察署參辦。

警方說，黃嫌指控去年7月28日至到三重分局警備隊提告夏姓員警，警備隊依規定開立受處理案件證明單（E化案號：Z11****1867）受理，督察組查處後，已於2023年8月4日函送新北地檢署偵辦，警方絕無吃案或未函送新北地檢署情事，反駁黃嫌惡意指控。

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新北市黃姓醉漢無故打傷議員助理、攻擊到場處理員警、打壞密錄器被起訴、認罪協商；竟反控警方吃案，全被警方打臉。（記者吳仁捷翻攝）

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