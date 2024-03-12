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首頁　>　社會

調查國中生割喉案 新北地院少年法庭預計3/21宣示裁定

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/12 09:57

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中9年級楊姓學生在去年12月間，遭郭姓同學持刀刺死，全案目前由新北地院少年法庭進行調查，法官預計於今年3月21日針對涉案郭少及其乾妹林女宣示裁定。

本案發生於去年12月25日，據了解，楊姓男學生疑大聲質問、趕走到班上訪友的女學生林女「妳不是我們班的」，且又大力甩門，林女氣得找來也是9年級、楊生隔壁班乾哥哥郭生為她出氣，未料郭生與楊生一言不合，郭掏出隨身攜帶的彈簧刀刺中楊生的頸部、胸口等要害共5刀。

本案發生後，警方將郭生、林姓少女以殺人未遂罪嫌，隨案護送新北地院少年法庭，新北地院少年法庭裁定郭生收容、林姓少女責付。

後來，少年法庭發現，少女於本案調查中，再涉偏差行為，且有疑似串證，本案行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，改裁定收容。

少年法庭由2名不同法官進行調查，預計3月21日上午9時許，針對少年涉案部分宣示裁定，下午則對少女部分宣示裁定。

依少年刑事案件處理流程，少年若涉犯刑事案件，經少年法庭調查，認少年行為時已滿14歲，且涉犯罪輕5年以上有期徒刑之罪等情形時，會依少年事件處理法裁定由送檢察官偵辦。

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