滅門血案！警沒接報案電話 1小時後發現「4人被割喉」陳屍家中

男子與2名年幼女兒及一名未確認身分的女子4人陳屍在一處民宅中。（圖擷取自X平台@PicturePrfct09）

2024/01/22 23:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾福克郡20日發生一起割喉滅門血案，死者為45歲的父親巴托梅伊與兩名12歲及7歲女兒，以及一名36歲的女子，4人被發現陳屍在家中，其中巴托梅伊與女子死於頸部割傷。事發後，諾福克郡警方坦承，當天上午6時報案電話曾響起，但他們第一時間沒有接聽，目前已將4具屍體帶回進行屍檢，後續有待警方調查。

綜合外媒報導，英國諾福克郡（Norwich）克斯特希（Costessey）小鎮20日早上發生一起震驚社會的事件，45歲的父親巴托梅伊與兩名12歲及7歲女兒，以及一名未透露身分的36歲的女子，4人被發現陳屍在家中，其中兩名成人驗屍後，發現頸部有多處割傷，判定兩人因割喉造成死亡，另外兩名女童的遺體則會在本周三進行屍檢。

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諾福克郡警方坦承，當天上午6點報案電話曾響起，但他們第一時間沒有接聽，直到上午7點接到一名民眾報案，7點15分抵達現場後，才發現4具屍體陳屍在屋內。警方初步研判現場並沒有第三方參與案件的跡象，目前全案仍在調查中。

Police at the scene in Costessey after a man, woman and two young children were found dead. Full story: https://t.co/ylUVwb5ZiP pic.twitter.com/PjFsFw6VL0 — ITV News Anglia （@itvanglia） January 19, 2024

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