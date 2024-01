滅門血案！警沒接報案電話 1小時後發現「4人被割喉」陳屍家中

2024/01/22 23:02

〔即時新聞/綜合報導〕英國諾福克郡20日發生一起割喉滅門血案,死者為45歲的父親巴托梅伊與兩名12歲及7歲女兒,以及一名36歲的女子,4人被發現陳屍在家中,其中巴托梅伊與女子死於頸部割傷。事發後,諾福克郡警方坦承,當天上午6時報案電話曾響起,但他們第一時間沒有接聽,目前已將4具屍體帶回進行屍檢,後續有待警方調查。

綜合外媒報導,英國諾福克郡(Norwich)克斯特希(Costessey)小鎮20日早上發生一起震驚社會的事件,45歲的父親巴托梅伊與兩名12歲及7歲女兒,以及一名未透露身分的36歲的女子,4人被發現陳屍在家中,其中兩名成人驗屍後,發現頸部有多處割傷,判定兩人因割喉造成死亡,另外兩名女童的遺體則會在本周三進行屍檢。

諾福克郡警方坦承,當天上午6點報案電話曾響起,但他們第一時間沒有接聽,直到上午7點接到一名民眾報案,7點15分抵達現場後,才發現4具屍體陳屍在屋內。警方初步研判現場並沒有第三方參與案件的跡象,目前全案仍在調查中。

