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「台灣電腦象棋王」鄭明政走歪路 假AI炒股真吸金逾億

機場拘捕主嫌鄭明政。（記者姚岳宏翻攝）

機場拘捕主嫌鄭明政。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/11 15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕曾寫出「象棋世家」軟體、被譽為台灣電腦象棋王的鄭明政，對外自稱設計出可在外匯交易平台自動交易的AI人工智能機器人，標榜會自動操作包括股票、基金等各種金融商品，他還成立吸金投資公司，吸引新竹、苗栗等地的竹科新貴加入投資，初期投資人確有獲利，但卻是以老鼠會方式，將後面投入資金交給前期投資人，警方初估吸金至少1億2千萬元，本月趁鄭男回國時逮人，依違反刑法詐欺罪、銀行法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，交大畢業、曾擔任國小老師的52歲鄭明政，自幼喜愛象棋，對數理有濃厚興趣，他1995年寫出「看棋機器人」軟體，5年蒐集2、30萬個棋局，2000年開始著手寫象棋軟體，2002年「象棋世家」首版本出爐，他曾參加第二屆「電腦對局論壇暨全球電腦象棋爭霸賽」打敗第一屆冠軍法國隊，被譽為台灣電腦象棋王。

刑事局接獲民眾報案指稱，有吸金集團自2015年起以「環球金融交流平臺有限公司」之人工智能機器人交易功能，標榜自動操作股票、保險、基金、債券、外匯、貴金屬等金融產品交易，標榜每年可穩定獲利8.4%等話術，於新竹、苗栗等地招募銷售業務員，向不特定人招攬投資。

該公司以鄭明政資工背景為號召，許多人見他以往豐功偉業，不斷加碼投資，但實質上鄭男並無寫出人工智能機器人及交易平台，只是以老鼠會方式挖東牆補西牆持續吸金。

多名被害人直至2022年12月起，未收取合約利息始驚覺被騙，刑事局多月蒐證，去年8月執行查緝行動，拘捕鄭明政在台林姓共犯等6人到案，搜出帳冊發現至少有21人被騙投資，總計入資金額達新台幣1億2183萬餘元。

主嫌鄭男今年2月間自中國廈門入境台灣時遭警方緝獲，陸續再逮另外3嫌，詢後將10嫌先後依違反刑法詐欺罪、銀行法等罪移送偵辦，正擴大清查其他被害人。

刑事局呼籲，不要輕易相信不合理的報酬，對於網路上非金管會核准之證券、期貨等投資管道，應詳細了解相關公司或機構背景及其合法性，如有詐欺疑慮可撥打165專線諮詢或至鄰近派出所報案，警方將速查嚴辦各類詐欺案件，並積極追查犯罪所得，以守護人民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

AI智能詐欺案示意圖。（記者姚岳宏翻攝）

AI智能詐欺案示意圖。（記者姚岳宏翻攝）

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