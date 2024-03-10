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彰化古蹟「壽山堂」慘遭火噬！清朝秀才故居 三合院出陳氏俊傑

「壽山堂」是彰化縣田中鎮內唯一縣級古蹟，左側廂房今天遭燒毀。（民眾提供）

「壽山堂」是彰化縣田中鎮內唯一縣級古蹟，左側廂房今天遭燒毀。（民眾提供）

2024/03/10 22:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮「壽山堂」是鎮內唯一縣級古蹟，左側廂房今天遭燒毀，內部不少文物受損嚴重，當地不少文化人士都到現場關心，縣文化局近日將邀請文化資產委員到現場勘查，後續依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群重大災害應變處理辦法規定，向文化部文化資產局申請經費辦理緊急搶修。

「壽山堂」是前清朝秀才陳紹年故居，陳氏家族有諸多傑出人士，最為田中人熟知的是田中名醫陳景崧，他創立景崧醫院，陳景崧的長子為前縣長陳時英。鎮內的「龍江館」位於「景崧文化園區」，即為紀念陳景崧。

地方文化工作者許名勝說，壽山堂雖是田中鎮唯一的縣定古蹟，卻鮮少被在地人認識與重視。壽山堂堪稱是了解田中鎮發展史的教材，其文資價值深厚，陳家對田中發展的影響甚鉅。

他說，當年壽山堂被列為縣定古蹟，經歷一波三折，好在陳家子女具有遠見，將其保留下來。近日陳家在族人的努力下也進行了壽山堂管理委員會的籌組，怎料才開完籌備會，就發生了令人遺憾的大火，燒毀了左側護龍（左側廂房）。還好人員平安，許多重要文物沒有遭受到祝融焚毀，可說是不幸中的大幸。

文化局表示，他們將向文化部文化資產局，申請經費辦理緊急搶修，包括緊急文化資產調查研究、現場安全維護與圍籬封鎖、火場與建物構件清理、清點及緊急加固等，並依文化資產保存法第103條第1項第2款規定裁罰肇事者。

「壽山堂」左側廂房遭燒毀。（民眾提供）

「壽山堂」左側廂房遭燒毀。（民眾提供）

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