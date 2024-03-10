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民眾燒柴波及！彰縣古蹟「田中陳氏壽山堂」遭火吻 內部嚴重燒毀

壽山堂左護龍（左側廂房）內部受損嚴重。（民眾提供）

壽山堂左護龍（左側廂房）內部受損嚴重。（民眾提供）

2024/03/10 21:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮縣級古蹟陳氏壽山堂今天下午發生火警，一旁民宅的80多歲陳姓屋主在空地燒柴，卻燒到自己，還延燒到自己房子和一旁壽山堂。老翁被燒傷送醫，幸無生命危險，而壽山堂左護龍（左側廂房）內部被嚴重燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損，肇事責任釐清中。

壽山堂於2015年被列為縣級古蹟，它是清朝秀才陳紹年故居，正身屋簷的燕尾象徵秀才之家，還有「四坡水」屋頂，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長，壽山堂是田中鎮具有代表性的古蹟建築。

彰化縣消防局下午2點49分獲報壽山堂與一旁民宅發生火警，田中消防分隊等出動搶救，田中消防分隊長謝明翰表示，火勢一開始濃煙很大，共有壽山堂旁的民宅後半部及空地和壽山堂的左側護龍延燒。

彰化縣消防局第二大隊大隊長葉明波表示，火勢約在3點9分控制，3點58分撲滅，並在民宅空地發現受傷的85歲陳姓老翁，其四肢7%面積一度燒燙傷及嗆傷，送往田中仁和醫院，他意識清楚，無生命危險。

起火原因似壽山堂旁民宅屋主陳男在空地燒柴，不小心引發火災，火勢除了燒到自宅，也延燒到一旁壽山堂。壽山堂左側護龍內有些木製傢俱都被燒毀，火災肇事原因還在釐清調查中。

陳姓屋主送醫沒有大礙。（民眾提供）

陳姓屋主送醫沒有大礙。（民眾提供）

壽山堂護龍起火冒煙（民眾提供）。

壽山堂護龍起火冒煙（民眾提供）。

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