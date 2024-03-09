和15歲妹子援交變仙人跳！彰化男給2萬險被「推下山」

彰化一已婚男子與15歲女子援交，想吃幼齒補目睭，結果遇到仙人跳，被迫付10萬元才能逃身。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2024/03/09 00:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名已婚男子在交友網站認識一名未滿16歲，暱稱「佳佳」（15歲）的女子，佳佳以需要用錢為由，同意以4000元跟已婚男「援交」，兩人相約摩鐵正翻雲覆雨之際時，施男與江男突然闖入，手持武士刀對已婚男表示強姦了他女友，要求付10萬元和解，並將已婚男帶到彰化山區威脅「付不出來就推下去」。事後警方逮捕以施男為首的等仙人跳集團，將施男依犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判決9年徒刑。

判決書指出，去年2月10日晚間7點，被害人已婚男與佳佳相約伸港鄉某國小旁的廟宇會面，再一同搭車到彰化市一間汽車旅館進行援交，雙方嘿咻到一半時，施男持著武士刀闖入房間，江男則拿著手機錄影，施男對已婚男表示，女子是他女友，被強姦必須負責，否則上傳影片，讓已婚男子身敗名裂等語，江男也謊稱是佳佳哥哥，跟著一旁附和。

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已婚男子迫於無奈，跟著施男等人搭車到便利商店領款2萬元，但施男等人不滿意，又強押被害人上車，一直開到139縣道某偏僻處，要脅「要以20萬元解決，否則就要把你推下山坡」等語，接著又搶走已婚男手機，刪除跟佳佳的對話記錄等，已婚男最後承諾，願以分2個月各4萬元給施男跟江男，才等以順利逃身。

警方獲報後追查，發現施男夥同江男等人，於2023年2月至4月間，共涉4起仙人跳案件，手法均如出一轍，有被害人最高被迫領取43萬元，行徑惡劣。

法官審理，認為施男不思己力獲取財物，與江男等人共犯恐嚇取財罪、加重強盜、強制等罪，判處有期徒刑9年，另江男犯恐嚇取財罪與未遂罪，各處10月、5月徒刑。

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彰化施姓男子設局對多名男子仙人跳，法官審理，將施男依犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判決9年徒刑。（資料照）

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