老司機哭了！ 台中「金鐵塔健康會館」被抓到媒介色情 勒令歇業

金鐵塔健康養生會館媒介色情被抓到，現場負責人判刑3月，台中地院裁定勒令停業。（翻攝自GOOGLE街景圖）

2024/03/09 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市五權路的金鐵塔健康會館有限公司（下稱：金鐵塔健康會館），被警方查獲「容留女子與他人為性交行為以營利」，其王姓現場負責人（管理員）也因妨害風化罪判刑3月，中市政府警察局第二分局進一步函請台中地方法院，依社會秩序維護法規定，裁定勒令停業，台中地院認為，該會館於王男判刑後，仍繼續以原招牌經營，當須予以遏止，裁定勒令歇業，可抗告。

中市警局二分局函送指出，社會秩序維護法第18條之1規定，公司因執行業務而犯刑法妨害風化罪，得處該公司勒令歇業，金鐵塔健康會館有限公司（招牌名金鐵塔健康養生會館，或金鐵塔健康會館）的現場負責人是王姓男子，警方查獲媒介色情後，台中地院於去年底，依共同犯圖利媒介性交罪，判決王男徒刑3月在案，此會館嚴重破壞社會善良風俗情節重大，聲請裁處該會館勒令停業。

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台中地院認為，此會館於2018年經中市政府核准成立，王男是現場管理員，因王男被警方查獲妨害風化，王男也坦承，台中地院判刑3月，但金鐵塔健康會館至今，仍以原招牌（金鐵塔健康養生會館）繼續經營，依法律規定，當須予以遏止，以貫徹社會秩序與民眾觀感的立法目的，依社會秩序維護法第18條之1規定，裁處該會館勒令歇業。

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