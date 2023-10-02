失聯移工休假到養生護膚館保養 巧遇大甲警臨檢逮正著

大甲警方到按摩店臨檢，當場逮獲失聯移工。（圖由民眾提供）

2023/10/02 09:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局大甲分局針對轄區一處養生護膚會館（按摩店）執行臨檢勤務時，見櫃檯前一名男性客人舉止異常，店員稱該男子是陪同太太來紋眉，但員警依該會館特殊性與專業、經驗判斷，認為沒有男生會帶太太來養生會館紋眉，進一步盤查，發現男子竟是失聯的越南籍移工，當場將阮男帶回並送往移民署台中專勤隊遣送返國。

中秋連假前夕，大甲分局執行正俗專案勤務，針對轄區一處養生護膚會館執行臨檢時，見該會館櫃檯前一名長相斯文的客人阮姓男子（42歲）舉止表現異常，且閉口不發一語，經詢問店內服務人員，服務人員表示阮男是陪同太太來會館紋眉。

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即將退休的大甲所巡佐陳博良憑著多年的辦案經驗，察覺有異，因現場並未見阮男妻子，而且研判一般男性不會帶太太到養生館紋眉，服務人員說法不合邏輯，當場盤問鄉，阮男也開始緊張語塞，經員警進一步盤查並清查阮男交通工具與過濾身分後，查出阮男原來是一名失聯的越南籍移工，當場將阮男帶回並送往移民署台中專勤隊遣送返國。

大甲派出所長李建興表示，為貫徹掃蕩色情、毒品、賭博及賭博電子遊戲場業，端正社會風氣，保障兒童及少年安全，提升市民居住品質，特種營業場所一直是警察臨檢查緝的重點，而臨檢的目的在於保護店家與顧客的安全，也就是「保障合法、取締不法」。

李建興指出，巡佐陳博良雖即將退休，但執勤時認真，在後輩學弟妹們面前展現專業的精神及態度，讓同仁好好的上了一課，非常感謝陳博良巡佐為警界幾十年以來的服務，也希望退休後能時常回來派出所泡茶，除了聯絡與保持弟兄們的感情，也能與學弟妹們傳授寶貴的經驗，在退休脫下制服後仍能與大家一同齊心為地方治安平穩而努力。

警方清查男子身分，當場發現其為失聯越南籍移工。（圖由民眾提供）

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