社區消防箱赫見藏放改造長槍 基隆槍砲通緝犯落網

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/09 11:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕槍砲通緝犯郭兆順愛改槍枝，2年前因為6把改造槍械，被法院判刑7年確定，逃亡期間又改了1把長槍，藏在社區樓梯間消防箱內，警方獲報調閱數百支監視器，循線在他藏匿的處所逮人；警訊後，將逃亡數月的郭男遞解歸案。

基隆市警四分局偵查隊2月24日接獲報案，中山區某社區15樓樓梯間消防箱有1包用棉被包裹的不明物，警方前往取出打開後，赫見是1把改造長槍，送鑑定後確定具有殺傷力，經調閱社區監視器，追出長槍是住在13樓的42歲槍砲通緝犯郭兆順藏放。警方再擴大調閱周邊監視器，發現郭見長槍被警方找到後，連夜出逃。

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警方再擴大閱數百支監視器後，循線在郭男友人住處逮到他；郭男見大批警方登門，自知難逃法網，乖乖束手就擒，警方當場在屋內查獲K他命1包、K盤等證物。警訊後，將他遞解歸案。

此外，基隆市警察局自2月19日起至29日止配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，針對轄內黑道幫派涉暴力討債、非法持有槍械等案件積極蒐證，檢肅治平對象1名及共犯5人不法份子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲31名通緝犯。

其中，警方檢肅到案的天道盟同心會薛姓前會長，利用美色設下仙人跳，再夥同幫眾恐嚇被害人10萬元，再強索30萬元得逞，行徑囂張。

基隆市警察局長翁群能強調，針對幫派份子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標，絕不容許幫派危害社會治安；若有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局自2月19日起至29日止執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，檢肅治平對象1名及共犯5人不法份子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲31名通緝犯。 （記者林嘉東翻攝）

槍砲通緝犯郭兆順（左）藏在友人住處，見大批警方登門，自知難逃法網，乖乖束手就擒。 （記者林嘉東翻攝）

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