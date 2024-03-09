為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

社區消防箱赫見藏放改造長槍 基隆槍砲通緝犯落網

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/09 11:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕槍砲通緝犯郭兆順愛改槍枝，2年前因為6把改造槍械，被法院判刑7年確定，逃亡期間又改了1把長槍，藏在社區樓梯間消防箱內，警方獲報調閱數百支監視器，循線在他藏匿的處所逮人；警訊後，將逃亡數月的郭男遞解歸案。

基隆市警四分局偵查隊2月24日接獲報案，中山區某社區15樓樓梯間消防箱有1包用棉被包裹的不明物，警方前往取出打開後，赫見是1把改造長槍，送鑑定後確定具有殺傷力，經調閱社區監視器，追出長槍是住在13樓的42歲槍砲通緝犯郭兆順藏放。警方再擴大調閱周邊監視器，發現郭見長槍被警方找到後，連夜出逃。

警方再擴大閱數百支監視器後，循線在郭男友人住處逮到他；郭男見大批警方登門，自知難逃法網，乖乖束手就擒，警方當場在屋內查獲K他命1包、K盤等證物。警訊後，將他遞解歸案。

此外，基隆市警察局自2月19日起至29日止配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，針對轄內黑道幫派涉暴力討債、非法持有槍械等案件積極蒐證，檢肅治平對象1名及共犯5人不法份子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲31名通緝犯。

其中，警方檢肅到案的天道盟同心會薛姓前會長，利用美色設下仙人跳，再夥同幫眾恐嚇被害人10萬元，再強索30萬元得逞，行徑囂張。

基隆市警察局長翁群能強調，針對幫派份子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標，絕不容許幫派危害社會治安；若有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

通緝犯郭兆順把改造長槍用棉被包裹後，藏進社區樓梯間消防箱內，警方獲報循線逮到他。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局自2月19日起至29日止執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，檢肅治平對象1名及共犯5人不法份子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲31名通緝犯。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局自2月19日起至29日止執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，檢肅治平對象1名及共犯5人不法份子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲31名通緝犯。 （記者林嘉東翻攝）

槍砲通緝犯郭兆順（左）藏在友人住處，見大批警方登門，自知難逃法網，乖乖束手就擒。 （記者林嘉東翻攝）

槍砲通緝犯郭兆順（左）藏在友人住處，見大批警方登門，自知難逃法網，乖乖束手就擒。 （記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政院拍板修法嚴管槍械 內政部：遏止黑幫公然開槍
2023/10/05 17:33

政院拍板修法嚴管槍械 內政部：遏止黑幫公然開槍
私壇樓上藏槍毒 高市刑大聯手特警攻堅瓦解地下兵工廠
2023/04/12 14:05

私壇樓上藏槍毒 高市刑大聯手特警攻堅瓦解地下兵工廠
警方破獲2改造槍械販售集團 送辦4人扣9把槍械
2022/03/16 11:37

警方破獲2改造槍械販售集團 送辦4人扣9把槍械
扯！601旅小兵帶改造手槍進營區賣學長 安檢竟未發現…
2018/07/26 17:07

扯！601旅小兵帶改造手槍進營區賣學長 安檢竟未發現…
持有槍毒4度遭逮關不怕 酒店經紀販毒改槍又被抓
2017/09/27 14:42

持有槍毒4度遭逮關不怕 酒店經紀販毒改槍又被抓
男子改造槍販售牟利 帶女友躲摩鐵遭逮
2016/09/10 18:22

男子改造槍販售牟利 帶女友躲摩鐵遭逮
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播