跑咖盆栽不能移 警方：不過亂擺能檢舉

女網友因為私自移動店家放在門外的盆栽，她上網抱怨反被公審。（記者王捷翻攝）

2024/03/09 05:55

〔記者王捷／台南報導〕女網友到台南咖啡廳消費，為拍照構圖移動店家外的盆栽，上網抱怨後遭公審，引起許多餐飲業跟風抱怨奧客。不過警方提醒，如果盆栽、雜物亂擺、占用到騎樓、人行道，一張罰單是1200起跳，民眾發現違規可向警方報案，但這次引起盆栽話題的咖啡廳沒問題，經南警一分局確認，咖啡廳的盆栽是擺放在私有地。

台南有許多小吃店，習慣把透天宅的車庫改裝店面，提供顧客在騎樓停車，或是擺放桌椅，讓顧客在騎樓用餐，形成台南的文化，但警方提醒，依據道路交通管理處罰條例的第3條規定，騎樓是提供公眾通行的地方，屬於人行道。

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如果利用人行道作為工作場所，或是擺放雜物影響到通行，那警方就有權責令店家或是行為人移走障礙，行為人或雇主也要處罰1200元以上、2400元以下罰鍰。

另外，經警方勸導卻不即時移除障礙，或是找不到人移除的時候，可以依同法82條第2項，把路障將視同廢棄物清除，而且在道路交通安全規則第111條規定，人行道禁止臨時停車，不要以為吃小吃將車子停在人行道上沒關係，依道路交通管理處罰條例第55條規定，可以處罰300元以上600以下罰鍰。

但這次引起盆栽風波的咖啡店，經過一分局向市府工務局確認，擺放盆栽的位置不屬於騎樓地，是店家的私有地，所以女網友移動盆栽的行為的確不妥，同時有發現騎樓違規擺放物品，可向警方報案。

部分餐飲業也加入盆栽話題。（記者王捷翻攝）

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