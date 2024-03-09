為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

跑咖盆栽不能移 警方：不過亂擺能檢舉

女網友因為私自移動店家放在門外的盆栽，她上網抱怨反被公審。（記者王捷翻攝）

女網友因為私自移動店家放在門外的盆栽，她上網抱怨反被公審。（記者王捷翻攝）

2024/03/09 05:55

〔記者王捷／台南報導〕女網友到台南咖啡廳消費，為拍照構圖移動店家外的盆栽，上網抱怨後遭公審，引起許多餐飲業跟風抱怨奧客。不過警方提醒，如果盆栽、雜物亂擺、占用到騎樓、人行道，一張罰單是1200起跳，民眾發現違規可向警方報案，但這次引起盆栽話題的咖啡廳沒問題，經南警一分局確認，咖啡廳的盆栽是擺放在私有地。

台南有許多小吃店，習慣把透天宅的車庫改裝店面，提供顧客在騎樓停車，或是擺放桌椅，讓顧客在騎樓用餐，形成台南的文化，但警方提醒，依據道路交通管理處罰條例的第3條規定，騎樓是提供公眾通行的地方，屬於人行道。

如果利用人行道作為工作場所，或是擺放雜物影響到通行，那警方就有權責令店家或是行為人移走障礙，行為人或雇主也要處罰1200元以上、2400元以下罰鍰。

另外，經警方勸導卻不即時移除障礙，或是找不到人移除的時候，可以依同法82條第2項，把路障將視同廢棄物清除，而且在道路交通安全規則第111條規定，人行道禁止臨時停車，不要以為吃小吃將車子停在人行道上沒關係，依道路交通管理處罰條例第55條規定，可以處罰300元以上600以下罰鍰。

但這次引起盆栽風波的咖啡店，經過一分局向市府工務局確認，擺放盆栽的位置不屬於騎樓地，是店家的私有地，所以女網友移動盆栽的行為的確不妥，同時有發現騎樓違規擺放物品，可向警方報案。

部分餐飲業也加入盆栽話題。（記者王捷翻攝）

部分餐飲業也加入盆栽話題。（記者王捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
響應植樹節福容桃園店3/9～3/12免費送「愛地球植物盆栽」 推廣環保綠生活減碳住房
2024/03/08 11:00

響應植樹節福容桃園店3/9～3/12免費送「愛地球植物盆栽」 推廣環保綠生活減碳住房
加速撞路邊孩童害截肢 法官考量300萬和解改判緩刑
2024/03/06 06:45

加速撞路邊孩童害截肢 法官考量300萬和解改判緩刑
得來速？高市男騎機車逛超商 最高恐挨罰7600元
2024/03/04 18:26

得來速？高市男騎機車逛超商 最高恐挨罰7600元
【家庭plus．生活停看聽】盆栽盎然 好運自來
2024/02/19 05:30

【家庭plus．生活停看聽】盆栽盎然 好運自來
健康網》大「桔」大利一整年！ 農糧署教植栽4大照顧重點
2024/02/14 21:41

健康網》大「桔」大利一整年！ 農糧署教植栽4大照顧重點
騎樓盆栽擺過界 鄰居反目纏訟二年半
2017/01/16 15:11

騎樓盆栽擺過界 鄰居反目纏訟二年半
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播