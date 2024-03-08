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內湖南港天然氣斷供引民怨 北市：施工影響陸續恢復

2024/03/08 01:54

〔中央社〕台北市內湖、南港7日深夜傳出多處民宅的天然氣忽然停供，引發民怨。北市府表示，經查是安康站施工導致，預估今天清晨可陸續恢復供氣，因業者施工未通報，後續將究責。

台北市內湖區7日深夜11時許傳出許多民宅忽然沒有天然氣可使用，連同南港區部分民宅也有同樣狀況，引發在地居民抱怨，選區國民黨議員李明賢透過媒體群組指出，接獲許多民眾來電告知突然沒天然氣，居民稱「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去？」

他說，對於為何突然無法供應瓦斯，撥欣湖天然氣公司電話卻未通，經緊急聯絡北市產業發展局要求立即修復，初步查出是因安康站天然氣管線施工造成影響，但是否為單純意外或人為疏失，已要求產業局須督導查明真相。

台灣民眾黨議員陳宥丞也透過媒體群組指出，欣湖天然氣公司稱因7日晚上進行安康站管線更新工程，關閉部分管線，造成供氣壓力異常，已暫停施工，重新開啟天然氣供應，預估今天凌晨可恢復正常供氣。

他說，天然氣管線維修屬例行性工程，卻發生離譜無預警大規模斷氣，市民非但無法主動聯繫，連市府第一時間也要到處探究原因，將要求市府針對斷氣因應作為、改善方案及補償方式提出檢討報告。

北市府表示，內湖及部分南港區民宅發生天然氣停止供應，導致民眾無法使用，經與欣湖天然氣公司確認，是因安康站在施工導致影響內湖區及部分南港區民宅的瓦斯供應，預估凌晨可陸續恢復供氣，將持續監控。

市府指出，用戶端若有使用微電腦瓦斯表的閃紅燈，可按到底後放開，約5分鐘後可恢復正常，此外，因業者施工未通報，將追究後續責任歸屬。（編輯：楊昭彥）1130308

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