遠東油脂過期原料製乳瑪琳 二審負責人減判半年、少沒收10億

老牌遠東油脂公司2017年爆出使用逾期、回收原料製造乳瑪琳、酥油、白油等產品。圖為當時北市衛生局追查過期乳瑪琳的流向。（資料照，新北市、台北市衛生局提供；本報合成）

2024/03/07 16:23

〔記者楊國文／台北報導〕老牌遠東油脂公司2017年爆出使用逾期、回收原料製造乳瑪琳、酥油、白油等產品，再賣給下游通路。一審負責人謝賢德與3主管被判1年2月至2年6月不等徒刑，並沒收不法所得11億1224萬餘元。上訴後，高等法院將謝賢德等4人均改判減輕半年刑責，謝父謝榮泰仍判無罪，不法獲利則減少沒收10億多元，改為8840萬多元，可上訴。

位於桃園市桃園區的遠東油脂公司，以生產人造奶油等商品為主，65歲謝賢德從2001年起擔任父親謝榮泰特助，後因謝榮泰年事已高，交由謝賢德擔任實際負責人。

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一審判決指出，遠東油脂對生產的商品採「包退包換制度」，下游廠商可以商品內容物、外包裝瑕疵為由更換新品，回收的商品會連同產製過程的餘料（遠東油脂稱為「紅油」），一起放置在紅油槽集中儲存。

謝賢德及75歲廠長廖志宏、68歲副廠長劉在春，為減省處理紅油的費用及新購原料油成本，從2006年起指示員工將紅油抽出當作一般原料，用在生產「一品特酥油」、「一品瑪雅琳」、「酥片瑪雅琳」、「頂好瑪雅琳」、「一品酥油」等10餘項產品，不法獲利逾10億元，直到2013年9月接受食品顧問業者輔導，才禁止使用紅油再製產品。

另外，擔任調配部門領班的楊貴榮，在調配「頂好瑪雅琳（鐵桶裝）」等5項產品時，發現存放的澳洲無水奶油已過期，接續從2015年12月至2016年3月、2016年6月至7月間竄改有效日期並加入製程中，產品主要銷售給早餐店、烘焙業及各大通路，讓不特定消費者食用下肚，獲利約7200多萬元。

謝、廖、劉等人應訊均否認詐欺犯行，辯稱以紅油再製新品是歷來作法，他們只是循過往操作方式，其中，謝供稱，回收產品會分成2部分，效期高於3月會轉賣給不同經銷商，低於3月就進入紅油，不會有逾期問題，他認為紅油就是餘料，與一般原料無異，他的家人、員工都有購買，「只是不想浪費資源，並沒有想節省成本」。

但法官傳喚廠內員工並比對3人過去供詞，認為3人確有同意、指示員工以紅油再製商品，且產品包裝上也未標明，讓消費者誤認購買的是新品，紅油亦與一般原料品質不同，3人所辯不足採信，均涉共同詐欺罪，判決謝2年、廖2年2月、劉2年6月徒刑；楊男竄改有效日期，依詐欺取財罪判1年2月徒刑。檢察官和謝賢德等人均不服判決，上訴高等法院。

高院審理認為，謝賢德、廖志宏、劉在春及楊貴榮部分，一審誤認「紅油」製成產品尚含一品特酥油等產品，且就「紅油」、逾期無水奶油製成產品買賣價金有所誤認，導致犯罪所得金額出現嚴重誤差，影響法益侵害程度的認定及對參與沒收人的沒收、追徵金額計算，因此撤銷一審判決，均較一審減刑半年，改判謝賢德1年6月、劉在春2年、廖志宏1年8月，楊貴榮8月、緩刑3年，並支付公庫10萬元。

至於遠東油脂的犯罪所得，一審判決諭知沒收11億1224萬多元，高院改判減少10億2383萬多元，今僅判決沒收8840萬多元。

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