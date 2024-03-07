冒蕭萬長夫人名義吸金 蔡國安判賠2被害者4億

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安吸金36億。（取自亞太聯盟總商會臉書）

2024/03/07 11:35

〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等國內外政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案，招攬吸金36億元；案發後，陸續有被害者提訴求償，新北地院日前判決蔡男賠償其中1名柯姓被害者1億2256萬元、另一名鍾姓被害者2億8461萬餘元，合計4億元。

檢方調查，無會計師資格的蔡國安，對外自稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另經營多家多媒體、投資顧問公司；他從2014年起向投資人宣稱與蕭萬長、朱俶賢、杜特蒂或中鋼公司有良好關係，謊稱獲台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司委託籌措資金投資海外事業或募資。

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蔡男編造各種不實投資案及文件誆騙被害者，例如：誆稱欲進口高碳鉻鐵轉售給中鋼公司、受台塑石化委託清運石灰至菲律賓、居中處理中聯公司與菲律賓間廢棄物清運糾紛、承攬燁聯公司廢棄物出口至菲律賓業務、受國光生技董事長詹啟賢委託代募資金等虛構內容。

蔡男還謊稱朱俶賢主持中國稀土進口投資案，冒充朱的身分偽造合夥投資契約書，約定給投資人每半年總投資額12％至20％不等佣金。

檢方調查，蔡男吸金共36億元，被害者大多是商人，也有地方士紳及醫師，經營工程公司的徐姓一家五口被騙9億元最多，扣除部分屬投資人續投款項後，他實際取得犯罪所得33億餘元，另扣掉還給被害者的款項8億元，還有24億7440萬餘元未繳回；一審法院去年間依違反銀行法，判處蔡國安14年徒刑，全案上訴審理中。

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