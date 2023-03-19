冒用蕭萬長夫人之名吸金34億 蔡國安搬老母求交保被拒

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（取自亞太聯盟總商會臉書）

2023/03/19 16:40

〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案，招攬吸金34億9440萬餘元，他目前仍被羈押中，日前以自己患病、家中尚有95歲老母親等理由聲請交保，新北地院合議庭則認為羈押原因尚未消滅，非具保所能替代，裁定繼續羈押。

檢方調查，無會計師資格的蔡國安，對外自稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另經營多家多媒體公司、投資顧問公司。

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檢方調查，蔡明知旗下公司無任何投資案，涉嫌從2014年起，向投資人宣稱與蕭萬長、朱俶賢、杜特蒂或中鋼公司有良好的關係，同時冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司名義，偽造合夥投資契約書、協議書或基金名冊等文件。

檢方調查，蔡嫌持偽造的資料編造各種不實投資案吸金，比如：受台塑石化委託清運石灰至菲律賓、受託解決中聯公司與菲律賓間清運轉爐石級配料爭議，投資報酬率高達30％至41.5％、承攬燁聯公司還原渣出口至菲律賓，投資報酬率高達30％至48％、謊稱可優先認購中聯公司將發行的封閉型基金、虛構受國光生技董事長詹啟賢委託代募資金等。

不僅如此，蔡嫌還向投資人謊稱朱俶賢主持中國稀土進口投資案，每單位投資300萬至600萬元，300萬元投資方案為6個月1期、600萬元為1年1期，保證返還本金，每半年還會給總投資額12％至20％佣金，再冒用朱俶賢名義偽造「稀土投資案合夥投資契約書」吸金。

檢調於去年1月間發動搜索，訊後向法院聲押禁見獲准，5月間依違反銀行法將蔡國安起訴，法院接手後先裁定羈押3個月，並於同年8月、10月、12月及、今年2月各延長羈押2月。

蔡國安日前向法院聲請交保，理由是自己患病、家中尚有老母親需照顧，還說希望能在交保後與債權人協商賠償事宜；但合議庭認為，蔡國安在法院準備及審理程序時，並未坦承全部犯行，又自承其於澳洲有不動產及海外帳戶，有相當理由認為蔡有逃亡海外或長期滯留不歸的經濟能力及動機。

合議庭並認為，蔡國安所患病況均有定期服藥控制，所內醫師亦認無外出就醫必要，蔡男的家庭狀況如何，也非審理其應否羈押、得否具保停止羈押所必須斟酌、考量的因素。

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