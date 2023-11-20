冒用蕭萬長夫人名義吸金36億只願拿300萬交保 蔡國安延押2個月

男子蔡國安涉冒用前副總統夫人朱俶賢等人名義吸金高達36億多元，一審重判他14年徒刑，蔡上訴請求交保，只能拿出300萬元交保，並願意配戴電子腳環，但高院仍認定有逃亡之虞，裁定延押2個月。（記者楊國文攝）

2023/11/20 12:41

〔記者楊國文／台北報導〕亞太聯合總商會台灣分會理事長蔡國安涉冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義，編造不實投資案，涉吸金36億多元，一審被判刑14年，上訴後，高等法院法官紀凱峰日前提訊蔡開庭，蔡請求交保，願配戴電子腳環代替羈押，卻稱只能拿出300萬元辦保，法官怒稱「你在開玩笑？」、「300萬元能保證不會逃亡？」；高院合議庭評議認定蔡被重判、未扣案犯罪所得高達24.7億多元，有逃亡可能，裁定延押2個月。

檢方調查，無會計師資格的蔡國安（74歲）經營會計師事務所、投顧公司。2014年起，蔡以和前副總統蕭萬長夫婦及前菲律賓總統杜特蒂等人合照照片，誆稱和他們交情好，冒用朱俶賢、台塑石化等名義，編造投資文件，吸金36億多元，蔡取得不法33億多元。

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新北地院審酌蔡坦承大部份犯行、返還被害人8億多元，依銀行法判刑14年，未扣案犯罪所得24億7440萬1423元沒收，蔡羈押中。全案上訴高院。

高院法官紀凱峰日前提訊蔡開庭，蔡以患有心臟病、96歲高齡母親必須有人照顧為由，請求交保，他不會逃亡，願戴電子腳環接受電子監控。

法官問蔡，未扣案犯罪所得達24.7億多元，若未被羈押，會拿出多少錢交保？為何換發過期護照？

蔡稱，能拿出300萬元辦保，另外，債權人要求他換發新護照再交給他們保管，防止逃亡，法官怒稱「300萬元？你在開玩笑嗎？」、「300萬能保證不會逃亡？」，蔡尷尬表示，打算找人作保（即人保）。

法官問蔡「有無他國國籍」？蔡稱有澳洲和我國國籍、護照及台胞證；法官追問「家人呢？」，蔡說，子、女也有澳洲國籍。高檢署檢察官主張，蔡有逃亡之虞，應該延押。

高院合議庭認為，蔡被重判14年、沒收未扣案高額犯罪所得24.7億多元，且有澳洲國籍，子女也有澳洲國籍及定居海外，蔡有逃亡可能及羈押必要，裁定14日起延押2個月；可抗告。

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