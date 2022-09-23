為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冒用蕭萬長夫人之名吸金34億 嫌犯求交保被駁回

    亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（取自亞太聯盟總商會臉書）

    亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（取自亞太聯盟總商會臉書）

    2022/09/23 11:28

    〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案，吸金34億9440萬餘元；今年5月間，新北地檢署依違反銀行法將蔡國安起訴，全案移審後，新北地院裁定蔡國安羈押，蔡嫌聲請交保但被駁回。

    蔡嫌聲請交保的理由是，他已坦承犯行，且無隱匿犯罪所得或金流情形，加上他是世界台商會聯合總會的顧問，與世界各地僑領交情良好，每年9月底改選世界總會理事長，7、8月間世界僑領均會陸續回國，希望能交保拜訪僑領，不缺席世界台商會會議，並且能在交保後與債權人商討和解事宜。

    合議庭則認為，蔡嫌僅坦承部分犯行，所犯又是重罪，本案發生後，他有申請換領新護照，且他在澳洲仍有不動產及帳戶，有逃亡海外或長期滯留不歸的經濟能力及動機，其羈押原因尚未消滅，非具保所能替代，予以駁回。

    檢方調查，無會計師資格的蔡國安，對外自稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另經營多家多媒體公司、投資顧問公司。

    檢方調查，蔡明知旗下公司無任何投資案，涉嫌從2014年起，向投資人宣稱與蕭萬長、朱俶賢、杜特蒂或中鋼公司有良好的關係，同時冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司名義，偽造合夥投資契約書、協議書或基金名冊等。

    檢方調查，蔡嫌持偽造的資料編造各種不實投資案吸金，如：受台塑石化委託清運石灰至菲律賓、受託解決中聯公司與菲律賓間清運轉爐石級配料爭議，投資報酬率高達30％至41.5％、承攬燁聯公司還原渣出口至菲律賓，投資報酬率高達30％至48％、謊稱可優先認購中聯公司將發行的封閉型基金、虛構受國光生技董事長詹啟賢委託代募資金等。

    不僅如此，蔡嫌還向投資人謊稱朱俶賢主持中國稀土進口投資案，每單位投資300萬至600萬元，300萬元投資方案為6個月1期、600萬元為1年1期，保證返還本金，每半年還會給總投資額12％至20％佣金，再冒用朱俶賢名義偽造「稀土投資案合夥投資契約書」吸金。

    檢方調查，蔡嫌向近30位民眾吸金34億9440萬餘元，被害者大多是商人，也有地方士紳及醫師，蔡嫌的女密友亦為被害者之一，其中，經營工程公司的徐姓一家五口被騙9億5千多萬最多，有一對林姓兄弟也遭騙走1億5千多萬元。

    今年1月，檢方指揮刑事局、台北市調查處發動搜索，訊後向法院聲押禁見蔡嫌獲准，並於5月間將蔡嫌起訴，全案移審後，法院裁定蔡嫌繼續羈押，8月間再延長羈押2月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自稱「台灣巴菲特」吸金41億 周慶瑞改判14年、罰金4.5億
    2022/09/14 09:37

    自稱「台灣巴菲特」吸金41億 周慶瑞改判14年、罰金4.5億
    冒用蕭萬長夫人之名吸金34億 亞太聯盟總商會台灣分會理事長起訴
    2022/05/20 14:38

    冒用蕭萬長夫人之名吸金34億 亞太聯盟總商會台灣分會理事長起訴

    三軸雙心｜鳳山迎接城市新時代
    冒用蕭萬長夫人之名 吸金12億
    2022/01/27 05:30

    冒用蕭萬長夫人之名 吸金12億

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播