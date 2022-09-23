冒用蕭萬長夫人之名吸金34億 嫌犯求交保被駁回

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（取自亞太聯盟總商會臉書）

2022/09/23 11:28

〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案，吸金34億9440萬餘元；今年5月間，新北地檢署依違反銀行法將蔡國安起訴，全案移審後，新北地院裁定蔡國安羈押，蔡嫌聲請交保但被駁回。

蔡嫌聲請交保的理由是，他已坦承犯行，且無隱匿犯罪所得或金流情形，加上他是世界台商會聯合總會的顧問，與世界各地僑領交情良好，每年9月底改選世界總會理事長，7、8月間世界僑領均會陸續回國，希望能交保拜訪僑領，不缺席世界台商會會議，並且能在交保後與債權人商討和解事宜。

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合議庭則認為，蔡嫌僅坦承部分犯行，所犯又是重罪，本案發生後，他有申請換領新護照，且他在澳洲仍有不動產及帳戶，有逃亡海外或長期滯留不歸的經濟能力及動機，其羈押原因尚未消滅，非具保所能替代，予以駁回。

檢方調查，無會計師資格的蔡國安，對外自稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另經營多家多媒體公司、投資顧問公司。

檢方調查，蔡明知旗下公司無任何投資案，涉嫌從2014年起，向投資人宣稱與蕭萬長、朱俶賢、杜特蒂或中鋼公司有良好的關係，同時冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司名義，偽造合夥投資契約書、協議書或基金名冊等。

檢方調查，蔡嫌持偽造的資料編造各種不實投資案吸金，如：受台塑石化委託清運石灰至菲律賓、受託解決中聯公司與菲律賓間清運轉爐石級配料爭議，投資報酬率高達30％至41.5％、承攬燁聯公司還原渣出口至菲律賓，投資報酬率高達30％至48％、謊稱可優先認購中聯公司將發行的封閉型基金、虛構受國光生技董事長詹啟賢委託代募資金等。

不僅如此，蔡嫌還向投資人謊稱朱俶賢主持中國稀土進口投資案，每單位投資300萬至600萬元，300萬元投資方案為6個月1期、600萬元為1年1期，保證返還本金，每半年還會給總投資額12％至20％佣金，再冒用朱俶賢名義偽造「稀土投資案合夥投資契約書」吸金。

檢方調查，蔡嫌向近30位民眾吸金34億9440萬餘元，被害者大多是商人，也有地方士紳及醫師，蔡嫌的女密友亦為被害者之一，其中，經營工程公司的徐姓一家五口被騙9億5千多萬最多，有一對林姓兄弟也遭騙走1億5千多萬元。

今年1月，檢方指揮刑事局、台北市調查處發動搜索，訊後向法院聲押禁見蔡嫌獲准，並於5月間將蔡嫌起訴，全案移審後，法院裁定蔡嫌繼續羈押，8月間再延長羈押2月。

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