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    首頁　>　社會

    冒用蕭萬長夫人之名 吸金12億

    亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造不實投資案，招攬吸金約12億元。（取自亞太聯盟總商會臉書）

    亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造不實投資案，招攬吸金約12億元。（取自亞太聯盟總商會臉書）

    2022/01/27 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流合照，並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，編造各種不實投資案，招攬吸金約十二億元；新北地檢署發動搜索，約談蔡等人到案，訊後依違反銀行法及刑法詐欺取財罪聲請羈押禁見蔡國安獲准。

    亞太聯盟總商會蔡國安 編造不實投資

    檢警調追查，無會計師資格的蔡國安，對外自稱是會計師，僱用記帳士經營會計師事務所，另有多家多媒體公司、投資顧問公司。蔡明知旗下公司無任何投資案，涉嫌從二○一三年起，向投資人出示與蕭萬長等人合照，同時冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵、國光生技公司名義，偽造合約書或基金名冊。

    檢警調查出，蔡持偽造資料編造各種不實投資案，比如誆稱朱俶賢主持中國稀土進口投資案、受託解決中鋼與菲律賓間清運廢爐渣爭議、受台塑石化委託清運石灰廢棄物至菲律賓、虛構受國光公司委託募資收購不良債權、受中聯公司委託發行封閉型基金等，吸金十二億元。被害者中有一個徐姓家族從二○一八年至二○二○年間，投入約九億資金，血本無歸；另有一對林姓兄弟三年間被騙走一億元。

    徐姓家族9億飛了 林姓兄弟被騙1億

    新北檢黑金組檢察官蔡妍蓁廿四日指揮刑事局、台北市調查處，兵分十二路搜索蔡嫌等人住處、辦公處所，與旗下會計師事務所、企管顧問及投資顧問公司、新媒體公司等，拘提蔡嫌及通知證人共八人到案。檢方訊後認定蔡男罪嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、串證及處分資產之虞，向法院聲押禁見獲准。

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