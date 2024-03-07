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獨家》美女醫黃宥嘉上電視爆前夫「精子少」挨告 高院再判無罪

常上電視談話節目的美女眼科醫師黃宥嘉3年前在節目上談論她與豪門前夫陳姓男子過往的婚姻生活，提到對方「精子少」致夫妻不孕的問題，及前夫保單受益人陳母的名字，被控涉嫌違反個人資料保護法，台北地院判黃女無罪；全案上訴後，高等法院今仍判她無罪。（資料照）

常上電視談話節目的美女眼科醫師黃宥嘉3年前在節目上談論她與豪門前夫陳姓男子過往的婚姻生活，提到對方「精子少」致夫妻不孕的問題，及前夫保單受益人陳母的名字，被控涉嫌違反個人資料保護法，台北地院判黃女無罪；全案上訴後，高等法院今仍判她無罪。（資料照）

2024/03/07 10:52

〔記者楊國文／台北報導〕常上電視談話節目的美女眼科醫師黃宥嘉3年前在節目上談論她與豪門前夫陳姓男子過往的婚姻生活，提到對方「精子少」致夫妻不孕的問題，及前夫保單受益人陳母的名字，被控涉嫌違反個人資料保護法，黃宥嘉稱是被動受訪，否認犯罪，台北地院判黃女無罪；全案上訴後，高等法院今仍判她無罪。檢方可上訴。

高等法院合議庭指出，由於黃宥嘉在一、二審均判無罪，檢察官雖可上訴，但須符合速審法第9條規定，即在「判決適用法令牴觸憲法」、「判決違背去令解釋」、「判決違背判例」等3種情形下，才可上訴最高法院。法界指出，司法實務上，因上訴要件非常嚴格，此類案件幾乎會無罪確定。黃宥嘉今未出庭聆判。

黃宥嘉與前夫陳男於2017年離婚，2020年2月參加電視財經節目錄影時，被主持人詢問與前夫婚姻期間為何遲未懷孕，黃女答稱對方精子少而無法懷孕，並連名帶姓說出前夫保單受益人，也就是陳母的名字。

前夫和婆婆不滿黃宥嘉公開他的醫療檢驗結果、隱私公諸於世，提告她違法個資法。台北地檢署偵查時，黃宥嘉否認犯罪，仍被起訴。

黃宥嘉在法院審理時堅稱無罪，辯稱她是被動受訪回答主持人的提問，她未看過陳男的醫療檢驗報告，也沒興趣知道，只是說出她自己的判斷，且她說那段話的重點，是要表達自己很苦情，不在談論陳男的醫療個資；至於陳母的姓名，黃女認為在民事判決中早已公布不屬於個資。

台北地院審理後認為，並無證據證明黃宥嘉涉違反個資法，判她無罪。全案上訴高等法院審理。

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