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收到購買i phone手機通知疑信用卡被盜刷 女子及時止付

被害人半夜收到發卡銀行交易簡訊通知，及時止付，後來才知自己信用卡被盜刷買I PHONE手機。（資料照，示意圖）

被害人半夜收到發卡銀行交易簡訊通知，及時止付，後來才知自己信用卡被盜刷買I PHONE手機。（資料照，示意圖）

2024/03/06 15:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住台北市的謝女在半夜1時24分收到一則信用卡「消費3萬7900元之商品」手機簡訊通知，她研判自己信用卡被盜刷，立即聯絡發卡銀行客服，及時止付並報警處理，警方發現盜刷者在蘋果官網消費買1支手機，循線找到發話IP位址位於雲林虎尾，警方抓到涉嫌盜刷的陳女，但陳女說，她不認識謝女，也不認識訂購人，「更不知道IP位址為什麼在我家」，仍被檢方依詐欺得利未遂罪嫌起訴。

該案經彰化地院審理，確定陳女平日都使用手機上網，檢方也無法進一步證明陳女如何取得原告的信用卡號和交易碼，因此認定無罪。

判決書表示，警方受理報案後，調出交易的相關紀錄，訂購人叫「白承恩」，發話的IP位址是雲林虎尾的市內電話，該市內電話係由陳女申請，而在這筆交易成立當下，陳女就在住處，因此認定其為盜刷者。

但陳女說，並不能依IP位址就判定是她盜刷，原告和訂購人「白承恩」她不認識，手機訂購寄送的地址也不在她家，「我也是被害人」。

法官表示，本案從訂購者之姓名、地址及手機之門號，均難以認定與被告有關，尚難逕依該訂單訂購人的上網IP位址為被告所申辦之市內電話號碼，即認定係由被告上網使用告訴人之聯邦信用卡訂購價值3萬7900元之商品。因此認定被告無罪。

警方表示，雙方有可能遇上「盜刷集團」，集團利用管道取得信用卡和IP位址相關資料，通過層層關卡，才准交易，因為發卡銀行會有交易通知，歹徒都趁半夜交易，不易被人發現。

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