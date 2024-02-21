88槍擊案一審》大咖只判半年 南院庭長：另有藏鏡人指使

8槍擊案被告判決一覽

2024/02/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市學甲八八槍擊案昨天一審判決，被檢方認為才是策劃槍擊主謀的學甲慈濟宮董事長王文宗被法官認定罪證不足，僅以窩藏洪政軍判處六個月。南院刑一庭長莊政達說，現有的證據指王文宗與郭再欽在二○一八年議長選舉後決裂，但無證據證明王文宗涉案，洪政軍、孔祥志可能受到「不詳之人」指使才犯案，檢警要再調查。

檢警續追「不詳之人」

二○二二年學甲槍擊案後，原本檢警認為是光電利益糾紛，主謀「紅龜」洪政軍原本就是警方頭痛的人物，他在二○一四年間剁掉仇家雙掌丟包在醫院，因此在道上浮出檯面，犯後畏罪潛逃，在學甲地區活動，當時傳言是洪政軍逃亡需要花費，想瓜分光電利益，曾向關係良好的無黨籍市議員謝財旺開口，但郭再欽不願意，所以才犯案。

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郭再欽當時有民進黨中執委的身分，國民黨陣營攻擊郭再欽疑似利用政治關係，想打開七股地區設置太陽能板的大門，原本停留在政治口水戰，直到去年一月三日，台南爆發正副議長賄選案，其中包括郭再欽涉案，光電綠能推動遭抹黑。至去年二月洪政軍落網，檢警在洪政軍的照片中發現一張自拍照，照片中的鏡子反射出現國民黨陣營的學甲慈濟宮董事長王文宗身影，比對他出入境的資料，認為協助洪政軍逃亡，推斷整件槍擊案是由王文宗策畫，而民進黨以此反擊。

不過，判決理由指出，王文宗與這次槍擊案的被害人郭再欽、謝財旺，原本在政治上有緊密的關係，不過在二○一八年議長選舉時決裂，但沒有證據證明王文宗策畫槍擊案，且檢察官也沒有提出郭、謝是否還有其他仇家，不能只以之前的決裂，就認為王文宗涉案。

然而，王文宗涉犯隱蔽洪政軍的犯罪事實指出，王文宗明知洪政軍遭通緝，為兩岸警方積極查緝要犯，竟前往廈門與洪政軍電話聯繫，並在旅館開房間見面，王文宗又應洪政軍請求申辦手機及中國地區門號，登錄在王文宗名下，由王文宗支付門號月租費交付洪政軍使用，使洪政軍得以避免遭緝獲，同時想辦法提供洪政軍辦理實名認證，綁定微信支付帳號，只是尚未辦理成功，就遭中國警方逮捕。

即便王文宗與洪政軍關係密切，台南地院仍認為洪政軍與孔祥志可能受到「不詳之人」指使，至於受誰指使，需要檢警再調查。對於幕後藏鏡人，南檢將另案調查，但目前還沒有調查結果。

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