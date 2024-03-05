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連3天！女到民宅門口旁亂撒飼料 警以車追人最重可罰6000元

王女連3天到住戶門口旁撒飼料等物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

王女連3天到住戶門口旁撒飼料等物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

2024/03/05 23:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名王姓女子連3天於鳳山區鳳東二街一戶民宅門口旁撒米、飼料等物，住戶掃完又被亂撒很困擾，臉書PO文公開女子誇張行徑，警方今晚以車追人確認王女身分，移請環保局裁罰1200元到6000元。

高雄市一名王姓女子連3天騎機車，到鳳山區鳳東里一戶民宅門口旁，亂撒米、飼料等物，疑似是愛心人士餵鳥行徑。

潘姓住戶發現家門口旁被人亂撒東西，好不容易打掃完，又被人亂撒東西，造成他不堪其擾，調閱住家監視器畫面，發現是一名女子所為，他未與人結怨，詢問里長、里民都不認識。

潘姓住戶臉書PO文公開女子誇張行徑，稱「掃了又撒，里民說很像是在餵鳥，問題也別餵在別人家門口旁」，質疑污染環境，也造成他人困擾，並擷取女子撒米等影像，住家前張貼告示「注意此人」，公開籲請女子自重。

里民懷疑是愛心人士所為，認為民眾發揮愛心很好，但不認同亂撒飼料、亂餵食，不但造成他人困擾，更造成環境髒亂。

鳳山警方今據報前往處理，以車追人查出王女身分，今晚前往她的住處查訪，管理員稱王女未返家，全案移請環保局開罰，環保局將依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200元到6000元。

王女連3天撒飼料等物，住戶張貼告示注意此人，並籲請女子自重。（讀者提供）

王女連3天撒飼料等物，住戶張貼告示注意此人，並籲請女子自重。（讀者提供）

住戶家門口旁被人撒米、飼料等物。（讀者提供）

住戶家門口旁被人撒米、飼料等物。（讀者提供）

住戶家門口旁被人撒米、飼料等物。（讀者提供）

住戶家門口旁被人撒米、飼料等物。（讀者提供）

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