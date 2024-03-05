委任從中國進口牧草又未申報罰5萬 學生抗罰敗訴

學生從中國輸入牧草又未依規定申報挨罰5萬，他雖抗罰稱是淘寶集運商的問題，然北高行地方庭仍認為裁罰沒有問題，判他敗訴。（資料照）

2024/03/05 11:56

〔記者溫于德／台北報導〕一名學生委任某公司從中國進口「Camouflage shorts（迷彩短褲）」，卻被查出箱子內裝的是5.5公斤的牧草且未依規定申報，他挨罰5萬元，但他說是保證可以寄送的淘寶集運商才是最大的問題，且身為學生無法負擔罰鍰，請求撤罰，但台北高等行政法院地方行政訴訟庭認為裁罰沒有問題，判他敗訴。

判決指，這名學生以線上實名委任方式，委託某公司於前年10月19日向財政部關務署台北關申報一批從中國輸入的迷彩短褲。

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然台北關人員經儀檢發現有異，決定會同公司人員開箱查驗，果然發現箱子內裝的是5.5公斤的牧草，決定將全案移由主管單位農業部動植物防疫檢疫署負責處理。

農業部動植物防疫檢疫署認為，這批牧草屬於應申請檢疫的動植物產品，學生卻未主動申報檢疫就擅自輸入，已違反動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法，決定對他裁罰5萬元。

然學生說他不了解報關等規定，經詢問淘寶集運商確認可以寄送後，他才下單；後來這批貨物又因為被抽檢，他才知道與購買的東西不同，如果這樣就要罰他實在備感冤枉，「集運商才是最大的問題」。

學生也強調，牧草只是幾百塊的東西，數量也不多，他目前也只是學生，所以無經濟能力繳納5萬元，請法院能撤銷這筆裁罰。

北高行地方庭說明，牧草是動物傳染病防治條例中規定應檢疫的項目，代表學生負有義務申請檢疫卻未申請；況且，學生當時就讀商工三年級，有英文課程，也有能力透過字典或網路查詢貨物品項「Camouflage shorts」實際上迷彩短褲、而非他想要的牧草，因此他確實具過失責任。

再者，農業部動植物防疫檢疫署依法對學生裁罰5萬元，已是最低罰鍰，並未濫用裁量權，北高行地方庭決定判學生敗訴。全案仍可上訴。

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