來台維修未申報 455萬名錶被沒入

Richard mille手錶因為限量，設計特殊，材質特殊，一只動輒上千萬元，從其背面鏤空設計可知精密複雜度極高。（翻攝自Richard mille官網）

2022/12/11 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕欲哭無淚！吳姓男子四年前受凌姓友人之託，把價值四百五十萬元的「RICHARD MILLE」名錶從馬來西亞帶回台灣維修，卻在機場被海關認定「價值逾兩萬元未申報」為由沒入，吳男提告抗罰，主張關稅法規定「進口整修」物品免徵關稅；但最高行政法院認定，吳男入境時並未申請該錶是整修物品並繳納保證金，程序有誤且無法補正，駁回其訴確定。

吳男指出，二○一八年六月馬來西亞籍的凌男，在台北東方文華酒店專櫃購入該只名錶，九月辦理退稅後返馬，但該錶走時不準，凌男透過LINE與專櫃聯繫，店員答覆「確定壞了」，十月凌男委請要從馬國返台的吳男帶回東方文華修理。

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吳男把手錶放在手提行李，入境走免申報的綠線檯通關，關務署台北關關員攔查認定違反「旅客攜帶行李物品入境得免稅之限額二萬元」規定，應課徵四％關稅貨物，吳男涉攜帶應稅貨物入境、未依規定申報的違章行為，依海關緝私條例沒入手錶。

吳男傻眼，趕緊說明手錶是受託帶回台灣修理，並非進口新品；但台北關送交的鑑定報告指出，該錶即使是二手貨，市價仍高達三三三萬四千多元，超過應申報的兩萬元標準，吳男已違規，手錶必須沒入。

吳男提行政訴訟討錶，提出凌男與專櫃人員的對話、買錶紀錄、維修單等資料，主張關稅法五十二條中規定，進口整修的物品，在進口六個月內以原貨復運出口者，免徵關稅，而他只是協助把錶帶回台灣修理，修好就會帶回馬國，不可能超過六個月，本來就不用繳稅，無須申報。

法院：維修仍應填單交保證金

最高行政法院認為，該錶是高級名錶，無論走時不準的瑕疵到什麼地步，都不可能低於免稅的二萬元門檻，吳男將其攜進台灣時，就算只是為了維修，仍應依關稅法施行細則，填單向海關申請並繳交保證金，若於六個月內復運出口，即可取回保證金。

最高行指出，我國機場四處可見入境物品價值逾兩萬元即應申報的宣導，吳男理應知道關稅規定，卻未申請該錶為整修物品，也未申報為應課關稅貨物，海關沒入，於法有據。

吳男被沒入的Richard mille型號RM030手錶，在台售價高達450萬元。（翻攝自Richard mille官網）

最高行政法院駁回男子告訴確定。（資料照）

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