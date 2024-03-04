強制採尿違憲！ 司院修法先報檢察官許可 再以非侵入方式採集

強制採尿違憲，司法院已修正刑訴法，規定須先報請檢察官許可，再以「非侵入」方式採尿，而逕行採尿為例外，須24小時內報請檢察官許可，將在會銜行政院後，送立院審議。（記者楊國文攝）

2024/03/04 18:09

〔記者楊國文／台北報導〕刑事訴訟法強制採尿規定，引起不小爭論，憲法法庭前年做出判決，宣告違憲，2年內失效，司法院日前修正刑事訴訟法相關規定，明定須採「非侵入」方式採尿，且須事先報請「檢察官許可」為原則，逕行採尿為例外情形，將送行政院會銜後，送立法院審理，另外，司法院先前完成刑訴法有關律師偵查中筆記權、辯護權的修正草案，日前已會銜並獲行政院會通過，預期近日送立院審議。

陳姓毒品人口拒絕驗尿，被員警引用刑事訴訟法第205條之2規定，將他強制插管導尿採驗，檢體呈陽性，新北地院一審判他5月徒刑，二審質疑警方未取得檢察官核發的鑑定許可書，侵害人權，聲請釋憲；憲法法庭前年10月做成判決，宣告違憲。

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憲法法庭判決揭示，刑事訴訟法第205條之2就檢察事務官、司法警察官、司法警察以非侵入性方式採取尿液，不符憲法正當法律程序原則，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權的意旨，自此判決公告日起，至遲於屆滿2年時失其效力。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長吳三龍備詢，並說明立法計畫。司法院說明，包括刑訴法第205條之2的非侵入法採證、刑訴法第245條增訂律師在偵查程序的筆記權、245條之1的辯護權等修法，及民法第126條、第144條修正案，將在完成行政院會銜後，送立院審議。

眾所矚目的強制採尿被判決違憲的修法方面，司法院指出，刑訴法第205條之2的修正重點包含，為完善檢察事務官、司法警察（官）調查及蒐證的必要處分應踐行的程序，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的「非侵入方式」強制採尿處分，以報請檢察官許可為原則，逕行採尿為例外，如證據有滅失之虞的急迫情形，並增訂逕行採取處分的事後審查程序（應於24小時內報請檢察官許可），兼顧有效取證及人權保障。

另外，為使檢察事務官、司法警察官、司法警察所為強制處分的救濟程序更為周延，刑訴法第70條之1明定，非因過失遲誤聲請撤銷或變更處分的期間者，得準用相關規定，聲請回復原狀。

修正條文也明定許可書應記載事項，送交對象及逾期效果等內容。

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