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高雄女酒後騎車被逮 後座閨密沒勸說恐挨罰1萬5

古女酒駕載閨密被警攔測，堅稱只喝一罐啤酒，推稱肝功能不好才超標。（民眾提供）

古女酒駕載閨密被警攔測，堅稱只喝一罐啤酒，推稱肝功能不好才超標。（民眾提供）

2024/03/04 12:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄古姓女子（31歲）酒後騎機車，載閨密林女回家途中，因林女未戴安全帽被警攔下，意外聞到古女身上散發酒氣，經酒測高達0.84，古女辯稱只喝1罐啤酒，不可能超標，推稱自己肝功能不佳才會代謝慢、超標，警方除依公共危險罪將古女逮捕，也將開罰未勸酒駕的同行閨密6000元至15000元罰鍰。

新興分局今指出，前金分駐所巡邏警組前日巡經七賢二路與自強一路口時，見一輛機車後座乘客林女（32歲）未戴安全帽，員警上前攔查，過程中意外發現騎士古女（31歲）疑有酒駕情事，隨即對她進行酒測，依公共危險罪將她逮捕送辦。

據瞭解，古女和林女為認識多年的摯友，2人當天在中華三路某間KTV歡唱，過程中皆有飲酒，直至隔天凌晨4時許結束後，古女認為林女的住家就在附近，以為自己只喝了1罐啤酒，應已代謝完酒精，決定騎車載友人返家。

不料因只有一頂安全帽遭警攔查，現場實施酒精濃度測試，古女數值超過法定標準值，被依公共危險移送法辦，後座乘客林女也被依道交條例35條連坐罰舉發，將處新台幣6000元至15000元罰鍰。

新興分局呼籲，民眾聚餐如有食用含酒精食物時，切勿駕車上路，避免食物殘留酒精影響判斷力釀禍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

古女酒駕載閨密被警攔測，堅稱只喝一罐啤酒，推稱肝功能不好才超標。（民眾提供）

古女酒駕載閨密被警攔測，堅稱只喝一罐啤酒，推稱肝功能不好才超標。（民眾提供）

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