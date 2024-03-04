長照機構招假志工2年詐老人送餐補助418萬還先打疫苗 9人起訴

長照機構林姓負責人等9人涉嫌偽造人頭志工詐領補助。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2024/03/04 10:02

〔記者錢利忠／台北報導〕經營長照的「台灣58金融仕家協會」林姓負責人，利用便當業者向獨居老人提供送餐服務，志工可向政府社福單位申請交通路費的機會，招攬親友作人頭假志工，自2019年至2023年間，涉嫌向雙北市、新竹縣、雲林縣政府詐領418萬8084元，另詐領45萬8424元未遂；台北地檢署今依詐欺、偽造文書及個資法等罪，將林男及其擔任該協會會計與職員等親友共9人起訴。

此案起源於北檢檢察官陳雅詩接獲社會局舉發，指「台灣58金融仕家協會」，涉嫌濫用政府的社會福利政策，利用便當業者向獨居老人提供送餐的服務，以人頭志工名義向當地社福單位詐領交通補助費用，北檢據報後即發交台北市刑大偵五隊蒐證偵辦。

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檢警調查，60歲的林嫌在雲林和台北市經營護理之家與安養中心等長照機構，對外則以2018年成立的社團法人「台灣58金融仕家協會」負責人身份活動，在雲林是小有名氣的仕紳。

檢方查出，林嫌在長照特約服務項目中，有經營營養餐飲服務，看中各地政府社福單位對志工申請交通補助費用審核把關不嚴，於是招攬親友當「人頭志工」，並偽造志工研習證明給社會局，藉此向雙北市、新竹縣、雲林縣等社福單位，申請志工送餐交通補助費用，3年來共詐領418萬8084元。

此外，檢警還發現，林嫌與親友及人頭志工，在國內疫情嚴峻及疫苗短缺期間，明知協會並未實際參與送餐工作，仍向新北市衛生局提報假志工名冊，獲得優先施打新冠肺炎疫苗順序及資格，詐領優先接種第一劑疫苗的利益。

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