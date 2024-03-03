北市高中生突對老師鎖喉＋吐口水＋比中指 暴走行為全都錄

學生情緒失控搶走老師麥克風、朝老師臉上吐口水。（翻攝自臉書「爆料公社」）

2024/03/03 20:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一所高中日前發生一起學生攻擊老師的事件。一名男學生在數學課上情緒失控，接著衝上講台，不但朝老師怒吼、摔麥克風、甩門外，甚至吐出手毆打並吐口水在對方臉上，最後遭到同學壓制，才結束這場鬧劇。然而，全部過程皆被同學拍下，PO在網上引起熱議。

據了解，事發前該名男學生聲稱學校曾同意他在情緒不穩時可以進行一些緩和自己的行為，但前提是不影響課堂秩序。然而，當老師指出他坐在第一排影響到了自己時，引起學生的不滿情緒。

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根據在網路上瘋傳的影片內容顯示，該名男同學先是用力拍桌，緊接著搶過老師手中麥克風摔在地上，更站上講台與老師對峙。接著，男同學朝老師臉上吐口水後，開始對他進行拉扯、毆打、鎖喉等行為，在遭到另名老師制止後，便比了中指並離開教室。隨後，男同學在走廊上不斷甩門、踹門發洩情緒後，竟又衝回講台對老師進行更猛烈的攻擊，導致課堂陷入混亂。幸運的是，多位同學出手相助，壓制了暴走的男同學。

根據《中央社》報導，該高中校長今（3）日接受電訪表示，該學生為一名暴力傾向的情緒障礙特教生，校方在事發當下立即聯繫學生的家長將學生帶回家冷靜。校長也表示，遭到攻擊的科任老師並無惡意，僅試圖幫助學生整理思緒，在溝通過程中，老師也表達「若有誤解願道歉」，但雙方溝通上可能有困難，「我們的專業程度不足以支持他（學生）」。

目前，校內已召開個案會議及獎懲會議，家長將在明天到校一起討論教育計畫，將尋求外部資源介入，協助照顧這名學生，同時顧及所有學生就學權益。

男同學情緒越發失控，開始對老師進行拉扯、毆打、鎖喉等行為。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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