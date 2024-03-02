木工設槍毒工廠牟利 貼滿平安符仍被逮

新北市警新莊分局到臺北市逮獲林姓木匠，廠房內貼滿平安符，但仍被警方查獲持有槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/02 15:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局緝毒掌握台北市林姓木工製槍販售牟利，循線到台北市緝槍，趁林嫌外出，破獲住家當掩護的小型兵工廠，起出2把長短槍半成品，一批製槍工具，現場更查獲硼氰化鉀、APAAN等2.2公斤製毒原料、安非他命、大麻花，全案依送辦，續追槍毒來源、流向。

新莊警分局偵查隊緝捕時，10名警力包圍一輛正要開車的轎車，將林姓駕駛拖下車盤查，警方在屋內發現貼滿黃色平安符，林嫌疑為躲避警方查緝，在槍毒工廠內貼滿平安符，以為神明可保佑自己犯行，仍被逮獲，警方將持續溯源追緝。

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新莊警分局2月29日下午到台北市延平北路，破獲一間藏身鐵皮工廠的改造槍毒工廠，警方埋伏在外，趁林嫌外出時湧上逮人，現場在屋內查獲1把克拉克改造手槍、1把衝鋒槍半成品、撞針、子彈、砂輪機及電鑽大批改造工具。

警方搜查時，赫見林嫌也持有4包安非他命、麻黃鹼、大麻花、1包硼氰化鉀１包（毛重478.6公克）、5包毒咖啡原料（APAAN）（毛重1738.3公克）等毒品，懷疑林嫌製槍也想製毒販售牟利。

林嫌辯稱，這處槍毒工廠為他承租，做木工為掩護，從事製作槍毒，他辯稱上網購買操作槍彈匣、裝飾彈等半成品（生存遊戲）再自行改造，供稱毒品原料只是自行研究，想學製毒賺點外快，警詢後依槍砲條例、毒品條例，將林嫌移送士林地檢署偵辦。

新莊警分局長王鴻儒呼籲，為遏止黑幫氣焰，掃除治安毒瘤，將持續秉持「全面清查、徹底掃蕩」原則，持續追溯查緝，全力捍衛治安平穩。

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新北市警新莊分局到臺北市逮獲林姓木匠，廠房內貼滿平安符，但仍被警方查獲持有槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局到臺北市逮獲林姓木匠，廠房內貼滿平安符，但仍被警方查獲持有槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

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