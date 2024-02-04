藏木櫃28萬遭竊 他案發前在附近走走遭法辦 法官打臉

28萬3000元藏玄關木櫃，全數不異而飛。情境照。（記者顏宏駿攝）

2024/02/04 12:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮一陳姓人家，把28萬3000元現金藏在屋子一樓玄關旁的木櫃內，不料房子遭人侵入，現金不異而飛，屋主報警，警方「以車追人」，從犯案時間前尋找可疑的嫌犯，剛好一名黃姓慣竊，在案發前深夜曾在屋主住家附近徘徊，又幾次騎車經過，警方遂將他依竊盜罪移送法辦。結果該案在彰化地院審理時，法官認為，檢警提供的證據並不足以證明黃男有進入陳姓屋主的住家行竊，因此判處黃男無罪。

該案發生於前年12月22日，當天早上7時10分，女屋主在廚房煮早餐，因見廚房的氣窗遭人破壞，懷疑有人侵入，她立即到前門玄關旁的木櫃查看之前放在裡面的27萬3000元現金，結果全數不異而飛，竊嫌只留下一只裝錢包包內的平安符。

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警方到場蒐證，並未採集到可疑指紋，只能從路口監視器尋找可疑的涉嫌人，警方發現案發前深夜從凌晨0時至4時，黃男獨自一人行走在受害屋主周邊，又騎車經過，受害人向警方說，黃嫌素行不良，在地方名聲甚差，多次闖空門和竊盜被抓和被關，此竊案應與他有關。屋主堅持應該將他移送。

但該案在彰化地院審理時，法官認為證據力薄弱，法官說，被告雖然有多項竊盜前科，惟其品格證據，倘與其犯罪事實具有關連性，則可容許檢察官提出供為證明被告犯罪之動機、機會、意圖、預備、計畫等事項之用。被告之品格證據應非可毫無限制用以作為證明被告有無犯罪之用，縱使被告另有涉及其他案件，基於「證據裁判法則」，自非可僅憑此等品格證據、前科資料資為論罪科刑，亦難僅以被告另涉竊盜案件即認本案犯行亦為被告所犯，因此判處被告無罪。

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