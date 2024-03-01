前議員影射時力黨工涉毒 最高法院二度廢棄發回更審

時任桃園市議員王浩宇（見圖）被時任時代力量黨工林效提告求償，更一審原命王應賠償林25萬元並刊登林的勝訴啟示，被最高法院二度廢棄發回。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/03/01 18:06

〔記者溫于德／台北報導〕時任桃園市議員王浩宇6年前影射時任時代力量黨工林效先持有「毒郵票」遭檢方搜索；後來林效先獲得檢方不起訴，並向王浩宇求償243萬餘元也要求登報道歉。高等法院更一審原判王應賠償林25萬元並刊登林的勝訴啟示，然被最高法院廢棄發回。

最高法院說明，強制命王浩宇將法院代擬的內容以自己的名義公開於眾，是否會干預其自主決定的言論自由？又是否有其他適當方法能回復王效先的名譽？

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最高法院也指，酌定精神慰撫金除有填補被害人精神上損害的填補功能外，並有慰撫性，則法院准為判命給付慰撫金時，是否影響有關回復名譽的方法？兩者之關連性為何？有同時視具體個案情節的不同而合併處理必要，故將全案廢銷發回，全案進入更二審。

全案源於，2018年3月22日，一份包裹送到林效先的辦公室，林認為包裹上的收件人不是他，他也不認識收件人，決定拒收退件。後來，基隆憲兵隊到林的住處搜索，指林涉嫌毒品案，將林帶回偵訊、驗尿，驗尿結果為無毒品反應；檢方偵結將林不起訴。

另王浩宇則於同年4月15日，在個人臉書發文並於立院召開記者會，影射時代力量某黨工持有毒郵票（LSD 迷幻藥）被查獲，質疑其涉及運毒、販毒，要求立即開除該黨工。

被影射的林效先決定對王浩宇提起民事求償243萬餘元，同時要求登報道歉。桃園地院一審命王應賠償林25萬元，且須將道歉啟事登報並上傳臉書各1日；高等法院二審加碼改判王應賠償林40萬元，並登報道歉；經最高法院撤銷發回，更一審改判王應賠償林25萬元，並刊登林的勝訴啟事，然最高法院將全案二度廢棄發回更審。

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