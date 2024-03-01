康建生技槍擊案奪4命！兇嫌李鴻淵暫逃死理由曝光

李鴻淵犯康建生技槍擊4死案，最高法院先以1個殺人等罪對李判處無期徒刑定讞，至於一、二審依3個殺人罪對李判3個死刑部分，因憲法法庭將於4月份開庭討論死刑違憲與否，最高法院尚未審結。（資料照）

2024/03/01 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕前年7月犯下南投縣康建生技公司4死1重傷槍擊案的兇手李鴻淵，一、二審都認定李連續槍擊5人是採「行刑式手法」，決定判死。案經上訴，最高法院先依1個殺人等罪對李判處無期徒刑定讞；至於一、二審依3個殺人罪對李判3個死刑部分，因憲法法庭將於4月份開庭討論死刑是否違憲，最高法院尚未審結。

最高法院駁回李男上訴部分包括，李男槍殺有「台灣牛樟芝之父」之稱的康建負責人賴敏男胞弟賴鋕卿被判處無期徒刑，李男槍殺賴敏男犯殺人未遂罪判刑13年，李男犯非法持有非制式手槍兩罪各判刑6年、8年，李男非法剝奪他人行動自由兩罪各判1年、7月；在押李男確定發監執行。

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李男曾於2012年至2014年任職康建公司；多年前該公司洪姓女課長被暴徒攻擊，李男認為是康建負責人賴敏男，以及課長劉慶杉、會計張嘉琦等人作證指控他。

後來李男雖然獲判無罪，然李男與同公司的妻子都丟了工作，李男因此懷恨在心，之後又因求職不順而與妻爭吵，李男遂把錯都怪罪給康建公司的人，前年7月14日到公司犯下本案。

一審南投地院依殺人罪對李男判處3個死刑（槍殺課長劉慶杉、負責人之女賴彥妤及張嘉琦）、1個無期徒刑（槍殺賴鋕卿），以及1個有期徒刑13年（槍殺賴敏男未遂）；非法持有非制式手槍、非法剝奪他人行動自由等罪部分也都被判有罪，合併執行死刑。

二審台中高分院指李男是有計畫性進行連續殺人犯罪，持槍直接朝多名死者之頭部射殺，手段兇殘，視人命如草芥」，符合「公民與政治權利國際公約」等二公約所定「情節最重大之罪」；另台灣司法心理學會的鑑定也指出，難以認定李男有顯著的教化可能性，故仍對李男判處3個死刑、1個無期徒刑等，同樣合併執行死刑。

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