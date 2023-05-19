草屯康建生技槍擊案 兇手李鴻淵奪4命 判死

草屯鎮康建生技離職員工李鴻淵，去年七月行刑式槍擊有「台灣牛樟芝之父」之稱的前東家賴敏男博士等五人，造成四死一重傷，南投地院昨判李男死刑。圖為李鴻淵被逮捕時畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2023/05/19 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年七月南投縣草屯鎮康建生技公司離職員工李鴻淵，行刑式槍擊有「台灣牛樟芝之父」之稱的前東家賴敏男博士等五人，造成四死一重傷，南投地院昨判李男死刑，併科罰金三十五萬元；死者友人直言：「早就該判死！」在押的李男未到庭聆判。

合議庭審理時，囑託草屯療養院及台灣司法心理學會鑑定認為，李男沒有他所稱的精神異常或耗弱，且李聲稱在職場遭霸凌、同事作偽證等，都是他的主觀想像，不符減刑條件。

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行刑式槍殺前東家 罪無可逭

合議庭依此將李槍殺第一人賴鋕卿，量處無期徒刑，但李接續再殺三人，認為短時間連殺三人且皆針對頭部，罪無可逭，判三個死刑；槍擊賴敏男重傷判十三年，五罪合併應執行死刑。

李男八年前任職康建公司時，洪姓女課長遭襲擊受重傷，指認是李所為，李認為賴敏男、劉姓課長、會計和廠長等人證詞對其不利，害他和同公司的妻子丟掉工作，且求職不順，懷恨在心。

去年七月十四日李男持槍到公司附近農地，將賴敏男胞弟賴鋕卿和課長劉慶杉押到資材室射殺，再潛入公司將劉姓廠長等人關進廁所，開槍擊斃賴敏男的女兒賴彥妤與會計張嘉綺，接著對欲逃的賴敏男開兩槍，其中一槍擊中左耳後方，送醫救回一命；李男逃往台中，隔天在一家養生館被逮。

據了解，康建生技已恢復營運，由劉姓廠長負責，賴敏男遭槍擊後出現器質性腦症候群，有嚴重認知和口語障礙，家人安排賴男到北部療養，妻兒偶爾會返回舊家拿東西。

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